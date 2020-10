Sobre "Héctor Astudillo es exhibido como político "contacto" del líder de la Luz del Mundo"

En uso de mi derecho de réplica a la nota publicada en la plataforma digital del semanario Proceso con fecha del día domingo 9 de junio del año en curso, bajo el título "Héctor Astudillo es exhibido como político “contacto” del líder de la Luz del Mundo", me permito aclarar lo siguiente: Como gobernador del estado de Guerrero, desde el inicio de mi administración, marque el rumbo para reposicionar a mi estado en el ámbito turístico, con ello el interés de atraer toda clase de eventos de talla nacional e internacional que signifiquen un impacto positivo en la economía de los guerrerenses; y es en esa circunstancia, en la que asistí al evento denominado Tercera Cumbre Iberoamericana de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (Apem) para dar la bienvenida a sus asistentes, como en otras oportunidades, me hice acompañar del secretario de Turismo el C. Ernesto Rodríguez Escalona para recibir a los visitantes que escogen a nuestros destinos turísticos para realizar sus eventos. Hoy mismo estoy recibiendo a más de doce mil participantes de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, este tipo de eventos traen a esta entidad una gran derrama económica, ocupación hotelera y con ello, la creación de empleos. Las cifras positivas alcanzadas en el ramo turístico en los últimos años, han sido posibles gracias a las facilidades que se brindan a través de las diversas secretarias, el objetivo no es solo recibir a visitantes, si no ir en búsqueda de la realización de más eventos ganando ser su sede. A la fecha, en Guerrero ya se han realizado los cuatro congresos mas importantes del país como lo son: el de Alcohólicos Anónimos, el de Petroleros, Mineros y el de Pediatría, en lo que a su número de participantes se refiere. Guerrero es cuna del turismo en México, actualmente Acapulco está posicionado de nueva cuenta como un importante destino de convenciones en el país, razón que como jefe del ejecutivo estatal, me da la oportunidad de ser anfitrión de quienes nos visitan, así como mostrar lo mejor de nuestra tierra. Acción que seguiremos realizando para impulsar el desarrollo económico de nuestra gente.