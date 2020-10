Chávez Jr. y "Canelo" superan sin problemas la báscula

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julio César Chávez Jr. y Saúl "Canelo" Álvarez, que se enfrentarán este sábado en Las Vegas, Nevada, pasaron sin problemas en su primer intento con la báscula. Ambos pugilistas, que se juegan el orgullo, registraron 164 libras, media libra menos del peso pactado. La tradicional ceremonia tuvo además como ingrediente adicional la expectación que causó Chávez Jr. para dar el peso sin complicaciones y con ello evitar la multa de un millón de dólares. “Vengo a ganar como peleador, no vengo por un volado”, sentenció un festivo Chávez tras la ceremonia del pesaje realizada ante una multitud de espectadores. Julio César hijo aceptó que la rivalidad con Saúl Álvarez es real: “No nos queremos porque tenemos opiniones distintas. Siento caliente la pelea, pero mañana voy a seguir mi estrategia tal como la preparó don Nacho (Beristáin, su manager)”. Chávez Jr. subirá este sábado a la Arena T-Mobile sin el papel de favorito. De hecho, el propio Beristáin reconoció este viernes que su discípulo “tiene un 47 por ciento de posibilidades de ganar”. “Tengo la ilusión de que Julio César haga una pelea inteligente para luego irnos al abordaje. Confío en sus facultades”, explicó Beristáin. Por su parte, Chávez Jr. calificó este compromiso como “la mejor pelea de mi vida... porque es la que sigue”. Saúl "Canelo" Álvarez también se mostró feliz luego de la ceremonia del pesaje. “Me siento muy fuerte en este peso, y mañana vamos a definir todo lo que se trabajó previo a la pelea. La rivalidad con Julio César Chávez Jr. es el extra de este combate, que lo hará más emocionante”, aseguró Saúl. Álvarez dijo que si ambos dieron un peso similar, significa que los dos llegarán muy bien preparados. “Eso quiere decir que vamos a brindar una gran exhibición”. "Canelo" no se dijo sorprendido de que su oponente, quien suele batallar con el peso, esta vez no haya pasado dificultades con la báscula. Según Álvarez, “cuando haces bien las cosas y tienes una responsabilidad en tu preparación, no es difícil dar el peso; se vio en la báscula. Quiere decir que entrenó bien”. “De mi parte, voy a entregar todo. Voy a hacer mi pelea, lo que hice durante toda mi preparación y aprovechar cada momento... es una gran motivación. Ya siento la adrenalina. No puedo explicarlo con palabras, pero es un sentimiento muy bonito”, compartió.