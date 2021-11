La onerosa herencia de Bonilla para los penales bajacalifornianos

A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a La Cosmopolitana por los presuntos delitos de “corrupción y lavado de dinero”, el gobierno de Jaime Bonilla otorgó a esa empresa un contrato para abastecer de comida los centros penitenciarios de Baja California durante los próximos seis años. Dicho contrato asciende a 2 mil 300 millones de pesos, cantidad que la gobernadora entrante, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deberá sumar a la deuda de 20 mil millones de pesos que hereda de la administración saliente.

MEXICALI, BC (Proceso).– Seis meses antes de concluir su periodo, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez entregó a la empresa La Cosmopolitana un contrato plurianual para abastecer de comida a los centros penitenciarios de Baja California.

Bonilla endosó así una deuda inesperada a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien tomó posesión el pasado 31 de octubre. Además, la obliga a pagar durante seis años 2 mil 300 millones de pesos (en números cerrados) a una empresa que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, denunció por los presuntos delitos de “corrupción y lavado de dinero”.

Tradicionalmente los contratos por servicio de comida para el sistema penitenciario eran de tres o seis meses. Durante la administración del panista Francisco Vega De Lamadrid (1 de noviembre 2013 al 30 de octubre 2019), La Cosmopolitana se convirtió en la contratista predilecta, pues ganó todas las licitaciones.

Esta empresa arrastra, por lo menos desde 2019, “mala reputación” por entregar comida caduca y provocar enfermedades en las personas privadas de su libertad. Fue el caso del penal de Mexicali en enero pasado, cuando los presos se amotinaron debido a la comida en mal estado. Lo mismo sucedió tres meses después, en abril, en el penal de La Mesa en Tijuana. La Guardia Nacional y la policía local sofocaron ambos motines.

No obstante, el gobierno de Bonilla entregó a La Cosmopolitana un contrato de seis años que empezó a correr del 1 de mayo de 2021 para concluir el 30 de abril de 2027, según lo establecen las bases y el fallo de la licitación número OM-CESISPE-080-2021, en poder de Proceso.

Con ello, Bonilla sumará esos aproximadamente 2 mil 300 millones de pesos a la deuda de 20 mil millones que le hereda a Ávila Olmeda.

“Moches”

Aun antes de empezar, la administración –de dos años– del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, que empezó el 1 de noviembre de 2019 y concluyó el 30 de octubre pasado, se vio envuelta en un escándalo de presuntos “moches”.

El 5 de octubre de 2019 una persona del equipo de quien sería la futura secretaria del Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes, fue detenida en el retén militar de la carretera Mexicali-La Rumorosa, con 15 millones de pesos de los cuales no pudo justificar el origen.

El tema no pasó de una “nota del día” en los medios locales debido a que el superdelegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe se encargó de la liberación de esa persona y de echar tierra al asunto, relató a Proceso Rosendo Colorado, quien fue operador político de García Soberanes y gestionó en Mexicali la obtención de recursos para empujar el periodo de transición.

“A finales de septiembre, (Cynthia) me dice: ‘Rosendo, tenemos un broncón, vengo saliendo de una reunión con el gobernador (Bonilla), con Mario Escobedo Carignan (secretario de Economía y Turismo); con Jesús Damián (Núñez Camacho, oficial mayor); y Amador (Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno), y necesitamos conseguir dinero para el programa insignia del gobernador, que son los desayunos escolares, y no hay dinero… ya vez que estos cabrones dejaron vacío todo’.

“‘Pues al que le vayan a dar el contrato que aguante el chingadazo’, respondo. ‘No, no, hay que conseguir al empresario’, dice ella. ‘¿Y cuánto se ocupa?’, pregunto. ‘20 millones para todo el estado’. ‘Nadie te va a poner 20 millones, necesitas darle una garantía’. ‘Le vamos a dar el contrato de las cárceles’, me dice. En ese momento las cárceles valían (la comida y la tiendita) arriba de 400 millones al año”, comenta Rosendo, quien describe cómo logró convencer al empresario que dio los 20 millones y cómo éstos se enviaron “el 3 o 4 de octubre” a las oficinas de transición del gobernador Bonilla, en el fraccionamiento Villafontana, lugar donde Jesús Damián, primer oficial mayor bonillista, tenía su negocio particular.

“En una hielera, en unas bolsas térmicas, se les entregaron 750 mil dólares (14 millones 250 mil pesos) y 500 mil pesos. Todo en efectivo, a las siete de la tarde”, recuerda Rosendo Colorado.

Cuando estalló el escándalo, el lunes 26 de noviembre de 2019, ambos participantes, la secretaria de Bienestar y el oficial mayor, renunciaron en medio de acusaciones de “moches” por haber pedido 20 millones de pesos y ofrecer a cambio el contrato de comida de las cárceles.

Pero Núñez Camacho no se retiró del todo y el 3 de abril de este 2021 regresó al escenario público cuando Bonilla lo nombró “comisario” estatal del Sistema Penitenciario, que tiene a su cargo los seis centros penitenciarios del estado (El Hongo y Hongo 2, de Tecate; dos de Mexicali, uno de Ensenada y uno de Tijuana), los dos Centros de Integración de Adolescentes… y la dotación de sus alimentos.

Las llamadas Personas Privadas de su Libertad suman actualmente 12 mil 785, más mil 143 custodios, lo que da un total de 13 mil 928 personas a quienes La Cosmopolitana da de comer con un costo anual de 354 millones 335 mil 284 pesos. Es decir, 1 millón de pesos por día.

“Corrupción y lavado de dinero”

El 19 de febrero de 2019 Francisco Garduño, entonces director de los penales federales, reveló a la cadena de radio Acir la existencia de contratos leoninos en la compra de comida para los presos del país. Acusó corrupción y sobreprecio en los alimentos y otros productos de hasta 120%. Mencionó, entre otros, a La Cosmopolitana y algunas de sus filiales, como Productos Serel y Kol Tov, SA de CV. Todas ellas forman parte del grupo Kosmos, propiedad de la familia de origen lituano Landsmanas; todas ellas empezaron a ser investigadas por la UIF, la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Administración Tributaria.

Fernando Martínez Cortez, vocero de la Cosmopolitana y de la familia Landsmanas, dijo a Proceso que es falso que la UIF esté investigando a la empresa por “corrupción y lavado de dinero”.

“Es totalmente falso, lo han difundido competidores desleales que, al no poder ganar contratos por falta de calidad y precios competitivos y por carecer de una infraestructura como la de Kosmos y Cosmopolitana, pagan campañas de desprestigio sin sustento alguno”, afirmó.

Proceso contactó a funcionarios de la UIF quienes ratificaron que La Cosmopolitana “está denunciada por los presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero”.

Esa misma empresa es a la que el gobierno de Bonilla otorgó un contrato que se inició el 1 de mayo de 2021 y concluye el 30 de abril de 2027; es decir, 72 meses, de acuerdo con el acta del fallo de la licitación pública nacional número OM-CESISPE-080-2021. Es la primera vez que se otorga un contrato plurianual en esta entidad, pues comúnmente eran por tres o seis meses.

El vocero de la Cosmopolitana confirmó el número de contrato plurianual que entregó el gobierno de Bonilla, pero aclaró que fue “licitación pública nacional” con “propuesta única”.

En la página 5 del acta del fallo se establece que “una vez efectuada la evaluación de la propuesta económica presentada por el licitante La Cosmopolitana, Recursos y Soluciones Especializadas Land y RH Land (en participación conjunta), se determina solvente porque cumple con los requisitos solicitados en las bases… y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato, por lo que procede la adjudicación”.

Y añade: “Se determina adjudicar contrato relativo al suministro de insumos, víveres y productos para el procesamiento de alimentos para proporcionarse a la población de los Centros de Reinserción Social y de Internamiento del estado de Baja California al licitante La Cosmopolitana el paquete único por un precio de ración alimenticia diaria (desayuno, comida y cena) de 65.95 y por servicio 3.75, y para la partida 2 por un precio unitario de 95 pesos y servicio de 3.75…”

Luego se establece que se debe firmar el contrato dentro de los siguientes 20 días “a la notificación del fallo”, el cual se dio el 29 de abril de 2021.

Al día siguiente de que Francisco Garduño, director de los penales, denunció la corrupción y sobreprecios en las comidas por parte de dicha empresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo textualmente: “No vamos a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación en general, ni en la venta de alimentos ni en la adquisición de otros servicios. Sí, ha habido muchos abusos en general. Estaba podrido el gobierno, putrefacto, una corrupción generalizada. Estamos limpiando, coloquialmente aunque suene fuerte, estamos limpiando el cochinero”.

Meses después de esta declaración, el 1 de noviembre de 2019, Bonilla tomó protesta como gobernador por dos años y lo primero que hizo fue ratificar la presencia de La Cosmopolitana y le entregó un contrato de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 con un costo de servicio por interno de 55 pesos más 8% de IVA.

A pesar de que el empresario había entregado los 20 millones para la transición de Bonilla, según el relato del operador Rosendo Colorado, el nuevo gobernador no respetó el acuerdo y la primera empresa que descalificó fue la del aportante.

Antes de ello, el día en que se abrieron los sobres para el contrato, el gobernador advirtió a los empresarios que participaron en la licitación que el ganador “tendrá que aguantarme tres o cuatro meses con el pago… porque éstos no dejaron ni para los lápices”. Pero no sólo eso, les pidió que de 65 pesos que cobraba la empresa saliente (era La Cosmopolitana), tenían que bajarse a 50.50 pesos por reo.

El empresario que dio los 20 millones de pesos descansó cuando fue descalificado, pues aseguró a Colorado que con 50 pesos no salían los costos. Finalmente, Bonilla dividió el contrato en dos partes, a La Cosmopolitana le dejó los dos penales de Mexicali y los dos de Tecate, en tanto que la empresa coahuilense Alimentos con Ideas se quedó con las penitenciarías de Tijuana y Ensenada. Supuestamente para “romper” el monopolio de La Cosmopolitana.

Luego de la licitación, el empresario demandó el regreso de sus 20 millones de pesos. Colorado habló con Cynthia Gissele y se los pidió, pero dice que ésta le respondió: “No, espérame, le vamos a hacer otro contrato, ese era el de la comida y ahora le vamos a dar el contrato de las tienditas de la cárcel, pero eso lo vamos a ver con Jesús Núñez (el oficial mayor) y Amador (Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno). Dame chance. Ahí vemos los números y vemos qué otra cosa; o que él nos surta las despensas de la Secretaría (de Bienestar). No lo vamos a dejar mal”.

Pero lo anterior ya no ocurrió. En los medios el nombre de Rosendo Colorado se empezó a mencionar acusándolo de ser un operador corrupto. Éste lo leyó como un mensaje y el 21 de noviembre denunció el tinglado financiero ante la Secretaría de la Función Pública y el 25 ante la Fiscalía General del Estado. Entregó sus teléfonos y los mensajes donde constaba lo que aquí relató y mucho más.

Dos días después, dichos escritos se filtraron a la prensa. Cynthia renunció a la Secretaría del Bienestar y Jesús Núñez a la Oficialía Mayor. En abril de 2020 la FGE desechó la denuncia.

Finalmente Jesús Núñez regresó bajo el mando de Bonilla y para manejar el multimillonario contrato plurianual por 2 mil 296 millones 92 mil 640 millones de pesos, cifra que se obtiene de multiplicar el número de reos por la comida diaria con el primer paquete de 69.70 pesos, el segundo paquete que también se avaló y que tiene un costo de 95.75 no se incluyó porque nunca se especifica cuál de los dos se pagará.

Martínez Cortez, el vocero de La Cosmopolitana, precisó que el costo por la comida diaria para adultos es de 70 pesos y para los menores es de 98.75 pesos debido a “la cantidad de gramaje”.

Ambas cifras contenidas en la propuesta económica de La Cosmpolitana distan mucho de los 50 pesos que el gobernador, a través de su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ofreció al Congreso local como justificación para lograr la autorización de la firma de un contrato plurianual.

En la exposición de motivos se afirma que el estado logró contratos de 50 pesos por reo, lo cual es falso, pues los cobros con La Cosmopolitana fluctuaron entre 54 y 59.23 pesos por reo. Sin embargo, las cifras que ofreció y las corridas de ahorro fueron distintas. Incluso, en el decreto se habla de un ahorro de 50 millones 326 mil pesos a lo largo de los seis años, cuando en realidad desde el primer año se pagarán 354 millones 335 mil 284 pesos.

El primer contrato que Bonilla entregó a La Cosmopolitana y a la otra empresa para el periodo de noviembre de 2019 a abril 2020 tuvo un costo aproximado de 26 millones 730 mil pesos por mes, partiendo de que el platillo fue finalmente de 55 pesos por día más 8% de IVA.

Pero Bonilla no paró ahí y para el siguiente contrato, el DASDA-ADO-SEP-21- 20, regresó el monopolio a La Cosmopolitana para el periodo mayo-julio 2020; para el periodo agosto-diciembre 2020, la licitación No. 32065001-035-2020 se quedó con esa misma empresa; de febrero a abril de 2021 se quedó con el contrato OM-CESISPE-007-2021 y cerró con broche de oro con su contrato plurianual, todo otorgado contra los dichos del presidente de la República.

Proceso buscó a los funcionarios de penales a través del área de comunicación, especificándoles que el tema era sobre contratos de la comida y la empresa asignada, pero al cierre de esta edición no habían dado respuesta.