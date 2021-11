Hay cogobernadora: El experimento de un gobierno de "influencers"

Analistas y legisladores regiomontanos critican la decisión del gobernador emecista Samuel García Sepúlveda de crear la superoficina Amar a Nuevo León para su pareja, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, lo que la convierte en una cogobernadora de facto. También les escandaliza la frivolidad del mandatario, que se preocupa más por sus aspiraciones y las de su esposa basado en la mercadotecnia, cuando el estado necesita servidores públicos que entiendan realmente sus problemas.

MONTERREY, NL. (Proceso).– La oficina Amar a Nuevo León, que dirige Mariana Rodríguez Cantú, se encuentra en el sitio más alto del organigrama oficial exhibido en el portal del gobierno del estado.

Está colocada incluso por encima del gobernador Samuel García Sepúlveda, su marido, y todas las secretarías.

Varias fuentes consultadas señalan que ella ha sido integrada a la administración estatal para proyectarla hacia una posición política. Como funcionaria con puesto de amplio alcance y prácticamente nulas restricciones en su faceta de influencer, ella parece avanzar de la mano de su marido hacia un proyecto conjunto parecido al nepotismo.

En entrevistas previas a la toma de posesión de su esposo, que ocurrió el 4 de octubre, Rodríguez Cantú dijo que no sería presidenta del DIF estatal, pues tiene mucha más capacidad y “mucho más que dar”, por lo que abriría su propia oficina, que estaría “a la par de la del gobernador” con lo que gozaría de “apertura” para participar en muchos temas.

La oficina creada especialmente para ella se llama Amar, una composición que, subliminalmente, se parece al nombre de Mariana, resalta la especialista en comunicación política Rocío Galarza, quien observa que, lo que hacen ella y su marido como pareja es inédito, por lo que Nuevo León es ahora un laboratorio donde se ve el experimento de un gobernador influencer.

En sentido similar se pronuncia Gilberto Marcos Handal, presidente de Vertebra, organismo de la sociedad civil, quien considera preocupante la decisión de García Sepúlveda de impulsar el ascenso de su esposa en un proyecto político conjunto desde el servicio público.

“La promoción de ella es para una futura senaduría y la Presidencia de la República para él. Pero independientemente del carisma de Mariana Rodríguez y su comparación absurda con Lady Di, Eva Perón o Jackie Onassis, que se haga esto en el inicio de un gobierno suena preocupante. El nepotismo con el que se manejan, dándole un presupuesto con sueldo y demás, como si fuera funcionaria, me parece un desacierto de parte de Samuel”, dice en entrevista.

La legisladora federal del PAN Annia Gómez Cárdenas advierte: si la oficina de Mariana Rodríguez no proporciona resultados, significará que sólo ha sido creada para promoción. “La gente votó por el gobernador, no por una cogobernadora. Hay que esperar a que nos den resultados y, si no es así, hay que llamar a cuentas al gobernador”, dice la legisladora.

La oficina de Prensa del Gobierno Estatal no respondió a una solicitud de entrevista con Mariana Rodríguez.

El 2 de octubre, dos días antes de que García rindiera protesta como gobernador, se publicó en Nuevo León la Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado, para reestructurar el gobierno y regular el funcionamiento de las oficinas, y el desempeño de los trabajadores al servicio de la entidad.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2351 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.