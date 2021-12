Sin planes estratégicos, Guanajuato acumula 15 mil homicidios dolosos

A representantes de buscadoras de desaparecidos en Guanajuato, como el colectivo Hasta Encontrarte, que dirige Efigenia Mendoza, les sorprende que los gobierno federal y estatal estén combatiendo la violencia con la violencia en las que ellas y la ciudadanía también pierden. Pese a el creciente amedrentamiento que en los últimos tres años han padecido, siguen luchando. Ellas quisieran más juicios, más sentencias, planes estratégicos reales, de corto, mediano y largo plazos. Su apuesta, reiteran, es por la justicia en la entidad y en el país.

GUANAJUATO, GTO. (Proceso).– En un estado como Guanajuato, que por cuarto año consecutivo encabeza el número de homicidios dolosos en el país, este 2021 cada día se han cometido nueve asesinatos en promedio y se ha denunciado la desaparición de una persona al día en los últimos tres años. Las víctimas y sus familias han vivido “en medio de una guerra sangrienta en la que se combate la violencia con más violencia y nosotros perdemos; una guerra que también es política (entre el gobierno federal y del estado) y en la que no somos daños colaterales”.

Así habla Efigenia Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte, conformado por familias de personas desaparecidas. El lunes 13, ella e integrantes de dos de los 14 colectivos organizados en la entidad se plantaron afuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México; llevaron simbólicamente las fosas clandestinas de Guanajuato a la plancha del Zócalo, donde fue vertida la tierra de un camión y sobre ella colocaron las fotografías de mujeres y hombres que son buscados.

“Guanajuato tiene todo para salir de la crisis de violencia y derechos humanos que estamos viviendo; está en un contexto muy diferente al de Tamaulipas, Veracruz. No es un estado pobre, que no haya recibido presupuesto; tiene todas las herramientas, recursos para salir de la crisis de violencia y de desaparición”, dice la buscadora a Proceso. Y agrega: “pero ninguna autoridad habla de la prevención del delito y de la desaparición, porque no lo aceptan. Y ¿cómo se va a prevenir algo que no se acepta?”.

Al mes de noviembre, se habían cometido 3 mil 239 homicidios dolosos en el estado; cada día, entre enero y noviembre se iniciaron 175 carpetas de investigación por delitos de alto impacto.

Para combatir esta incidencia delictiva atribuida principalmente a la fuerza criminal que el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha ganado, en los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han enviado contingentes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional que, para finales de noviembre sumaban 12 mil 63 elementos.

Un gran despliegue, sin duda, mayor al total de los policías del estado y los agentes preventivos de los 46 municipios en funciones que, también a finales de noviembre eran 10 mil 725. El propio López Obrador resaltó ese comparativo en su visita a la Zona Militar de Irapuato el día 26 de ese es, cuando habló de la estrategia y las acciones de su administración para frenar la criminalidad en la entidad.

