Modificar los libros de texto gratuitos, una "aventura" condenada al fracaso

Para el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, el intento de modificar los libros de texto gratuitos en un periodo de dos meses está condenado al fracaso. Lo peor, dice, es que esa tarea recae en un extraño personaje –cercano a Beatriz Gutiérrez Müller, la consorte del presidente– cuya experiencia no lo acredita para acometer la tarea encomendada.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) “se corre el riesgo de que se tire dinero público a la basura”, con la idea de rediseñar los libros de texto gratuito en dos meses, ya que la persona a la que le fue encomendado el proyecto, Marx Arriaga Navarro, parecería no tener capacidad para semejante encargo.

Por los videos sobre las capacitaciones que Arriaga Navarro ha impartido a los voluntarios, el psicólogo Juan Martín Pérez García advierte en él a “un personaje bastante extraño, no solamente por su mirada extraviada, sino que siendo una persona con posgrados, según su currículum, tiene una narrativa más cercana a un chamán que se dedica a hacer limpias, lo cual no sería malo si a eso se dedicara, pero necesitamos a un profesional que use sus posgrados para hacer cosas profesionales”.

Antes de asumir la DGME, en la SEP, Arriaga estuvo al frente de la Dirección General de Bibliotecas, que depende de la Secretaría de Cultura, hasta el 28 de febrero pasado.

La llegada de Arriaga al gobierno de López Obrador no ha estado exenta de polémica debido a su cercanía con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, de quien fue sinodal de su tesis Héroe y voces de Francisco de Quevedo en “La constancia y paciencia del santo Job”, y validó su examen profesional en 2012 para obtener el grado de doctora en humanidades por la UAM.

Más tarde se convirtió en un frecuente reseñador de los textos de la esposa del presidente, entre ellos su libro Dos revolucionarios a la sombra de Madero. La historia de Solón Argüello Escobar y Rogelio Fernández Güell (Ariel, 2016), prologado por López Obrador.

El currículum de Arriaga lo describe como licenciado en letras hispánicas y maestro en teoría literaria por la UAM, y doctor en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. También fue profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y durante el sexenio de César Duarte como gobernador de Chihuahua obtuvo el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta.

Aguirre Navarro y Gutiérrez Müller, su protectora. Fotos: Benjamín Flores

La protectora

Gutiérrez Müller no ha disimulado el apoyo al filólogo. En diciembre de 2004, cuando Arriaga fue nombrado director de Bibliotecas Públicas, dedicó un tuit a la esposa del presidente y a su superiora, Alejandra Frausto: “Deseo colmar las expectativas que @BeatrizGMuller y @alefrauto han confiado”.

Gutiérrez Müller respondió en su cuenta de Twitter: “Tu sensibilidad, tu preparación, tu inmensa cultura, tu fina elocuencia, tus premios, certificaciones y altos reconocimientos te sitúan en el lugar indicado para esa encomienda”.

El respaldo de la esposa del presidente se hizo presente el 21 de febrero de 2020, en plena confrontación entre el movimiento feminista y el presidente López Obrador. Gutiérrez Müller no dudó en abrazar a Arriaga luego de que, en un evento en Actopan, Hidalgo, éste pronunció un discurso en el que mandó a las mujeres a leer libros.

“Nuestro presidente no las regaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas: una, cultura, lo cual les dará identidad; dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública”, recomendó el extitular de la Dirección de Bibliotecas, quien durante su gestión autorizó grabar una narcoserie, realizar un desfile de modas y grabar un promocional de un tequila en la Biblioteca Vasconcelos, eventos por los que, aseguró, recibió 311 mil 110 pesos.

Proceso buscó al responsable del rediseño de los libros de texto y le envió un cuestionario por conducto de la Dirección General de Comunicación Social de la SEP. Al cierre de la edición no había respuesta.

Juan Martín Pérez insiste en que Arriaga no es la persona indicada para encabezar un proyecto de renovación de los libros de texto por la carga ideológica que se advierte en sus declaraciones, y por el tiempo limitado para realizar la labor.

