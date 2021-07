López Obrador y sus giras en "la boca del lobo"

Para continuar su estrategia pacificadora basada en otorgar satisfactores básicos a la juventud para alejarla del crimen organizado, López Obrador realiza algunas giras por Baja California y Sonora, donde inauguró algunos cuarteles de la Guardia Nacional, además de obras de infraestructura urbana. Pero esos viajes del mandatario ocurren en una zona “caliente”, donde varios grupos criminales –señaladamente facciones del Cártel de Sinaloa y del de un heredero de Caro Quintero– se disputan las plazas.

San Luis Río Colorado, Son (proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó sus giras por el país: ingresó al corazón de zonas dominadas por grupos criminales, siguió la ruta de los actuales enfrentamientos entre facciones, a la vez que inauguró cuarteles de la Guardia Nacional y obras de beneficio social.

Dolió a críticos afirmación de que no se han creado nuevos cárteles; van a tener que ponerse vitacilina: AMLO

A mitad de su gobierno López Obrador se metió a la “boca del lobo” para afianzar la estrategia que busca pacificar al país: la de bienestar y la de autoridad. Y lo hizo en territorios dominados por diversos grupos criminales.

Arrancó en Baja California, estado con un alto índice de homicidios y presencia de diversos cárteles de la droga que se disputan la plaza. Pero también sumó a su estrategia, que pretende crear “un estado de bienestar”, un mensaje:

“Nosotros estamos gobernando el país, porque de manera legal y legítima lo quiso el pueblo de manera democrática. No somos empleados ni peleles ni títeres de ningún grupo de interés creado, nada más le debemos respeto y lealtad al pueblo de México.

“Antes no estaba bien pintada la raya, no estaba definida la frontera entre delincuencia y autoridad, eran en muchos casos lo mismo: delincuencia y autoridad; ahora no…Ya no hay esa mezcla, ese contubernio.”