Álvarez Icaza. Entregar la Guardia Nacional al Ejército, “derrota ante el calderonismo”

La propuesta lopezobradorista de ceder la Guardia Nacional al Ejército es vista con recelo por la sociedad, airada por el reciente asesinato de un estudiante guanajuatense, y criticada por Emilio Álvarez Icaza, que la considera “una derrota ética y política ante el calderonismo”. Y diversos analistas indican que López Obrador ha incumplido con lo mandatado por el Poder Legislativo en cuanto a mantener a la GN como un organismo civil.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La inamovible decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la Constitución para formalizar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) al Ejército, así como el reciente asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de un integrante de aquella corporación, eleva el nivel de inconformidad y desencanto de legisladores y organismos de la sociedad civil que evidencian el penoso resultado que la corporación reflejó en su reciente informe, así como la incapacidad de sus integrantes para realizar acciones de seguridad pública.

Para el senador Emilio Álvarez Icaza “la reforma que el presidente quiere presentar no es más que para legalizar una violación: intenta ceder legalmente la Guardia Nacional a la Sedena. López Obrador argumenta que no podemos sacar al Ejército de las calles porque no hay quien responda en materia de seguridad pública y afirma que es lo que la gente pide. Lo más irónico es que esos eran los argumentos del expresidente Felipe Calderón para mantener a los militares en las calles. Esa propuesta de López Obrador es su derrota ética y política ante el calderonismo”.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señala que el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, acribillado el miércoles 27 en el poblado El Copal, Irapuato, es un ejemplo más para “oponerse a la reforma”. Agrega que de mayo de 2019 a marzo de 2021 se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la GN, en los que fallecieron 94 personas.

Y todo eso se debe a la falta de capacitación de los integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional –que integran en su mayoría la GN– para ejercer labores de seguridad pública, sumado a que desde 2019 –cuando se creó ese organismo– a la fecha sólo ha recibido capacitación 20% de sus efectivos, afirma la asociación civil Causa en Común.

El propio Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregó al Senado, es, en opinión de Álvarez Icaza, “demoledor”: evidencia la falta de resultados de la corporación.

Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, da un ejemplo del desastre: “En 2021 la Guardia Nacional puso a disposición del Ministerio Público Federal sólo a 8 mil 990 personas; de éstas, sólo 14 fueron detenidas como resultado de labores de inteligencia. Y sólo 50 corresponden a delitos considerados de alto impacto, como son contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego o lavado de dinero; o sea que no investigan”.

Cucarachas y grillos

“La GN se ha construido a partir de un engaño y de una violación a la Constitución. Lo que se hizo en el Senado en 2018 fue cambiar lo que el presidente mandó y la verdad es que él ha incurrido en un desacato sistemático y sucesivo de lo que dice la Constitución y el Senado mandató.

Hoy estamos peor que hace tres años, porque cuando empezamos a discutir sobre la Guardia Nacional la pregunta que nos hacíamos era: ¿cómo hacemos para que los militares regresen a sus cuarteles?, en la hipótesis de que no deberían realizar labores de seguridad pública. Hoy estamos más lejos de cuando empezamos en 2018.

“López Obrador argumenta que no podemos sacar al Ejército de las calles porque no hay quien responda en materia de seguridad pública y afirma que es lo que la gente pide. Lo más irónico es que esos eran los argumentos de Felipe Calderón para mantener a los militares en las calles. Esa propuesta de López Obrador es su derrota ética y política ante el calderonismo”, afirma Álvarez Icaza.

Considera que “la 4T, así llamada, le da la razón histórica a Felipe Calderón, porque es lo que está sucediendo en realidad por la vía de los hechos y por la vía sistemática”.

Cuando revisó el informe enviado por la GN, señala que encontró la típica información que “no sirve para nada”: “Hablan de los aseguramientos de sustancias ilícitas, por ejemplo, de 15 mil cigarros. No estoy seguro si eso sea muchísimo, no sé si sea muy importante. Nos dicen que aseguraron 41 vaporizadores, ocho relojes de mano. Con esto nos dan a entender que la seguridad del país está muy tranquila porque ya recuperaron ocho relojes.

Cuando entramos a fauna, hay datos que no entiendo bien. Nos dicen que aseguraron 320 cucarachas. No estoy mintiendo, está en la página 32 del informe de la Guardia Nacional. También que aseguraron 70 grillos. Entonces yo digo: bueno, probablemente la seguridad nacional está muy tranquila porque han asegurado 70 grillos. No sé si venían como alimento de las otras especies que retuvieron, porque hay 20 animales en extinción, 11 tortugas, cinco codornices, tres camaleones, tres culebras, dos ajolotes, un kilo de buche de totoaba.

“El informe es demoledor: ¿Qué entendemos por utilidad pública? Cuando a mí la instancia creada por mandato constitucional para garantizar la seguridad me dice que detuvieron a seis personas por homicidio doloso y aseguraron a 320 cucarachas, mientras hay una crisis en Zacatecas, en Guanajuato, en Tamaulipas, ponen 16 veces más guardias en la Ciudad de México. No hay un correlato entre lo que pasa y el despliegue. Uno queda alarmado con el tipo de institucionalidad que estamos construyendo”, dice.

