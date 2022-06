García Harfuch: La capital, "joya de la corona" para el narco

García Harfuch. "No defendemos cifras". Foto: Octavio Gómez

A dos años del atentado que sufrió en Reforma, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, afirma en entrevista que se está recuperando, aunque su vida ha cambiado desde entonces. Y aunque admite que los delitos, el narco y la corrupción siguen presentes, sostiene que la estrategia del gobierno capitalino está funcionando. Sobre la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno en 2024, no se descarta, pero dice que por ahora no lo distrae de su misión.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Policía de formación y extitular de la Agencia de Inteligencia Criminal del gobierno federal, García Harfuch conoce cómo opera el crimen organizado y los grandes cárteles en la Ciudad de México, principalmente el de Sinaloa y el CJNG.

Por eso, aclara: “Hay la percepción de que dicen: ‘Si estás asegurando tanto (droga, armas, dinero) es porque hay más’; pero no, es porque se les está pegando. A título muy personal, estoy convencido de que no es que ahorita ya llegaron, ¡no!, siempre han estado, pero ahora se les combate de manera más notoria”.

Según el jefe de la SSC, a ambos grupos se les combate por igual, aunque recientemente ha habido más operativos y aseguramientos contra integrantes del Cártel de Sinaloa, pero defiende que al principio de su gestión y antes del atentado también hubo varios aseguramientos contra el de Jalisco. Explica que los cateos, decomisos y detenciones contra estos grupos se dan según el avance de las investigaciones de sus actividades delictivas.

“Conforme nos vayan saliendo las investigaciones y estén listas y maduras para que ya sea el producto operable, de inmediato vamos a operar sin importar de qué grupo sean”, asegura. Ello implica tener órdenes de aprehensión o de cateo, o bien detenciones en flagrancia. “Un producto operable también es cuando sabemos que en una bodega tienen droga, armas. ¿Ahí para qué nos esperamos? ¡Metemos cateo y ya!”

–¿En la Ciudad de México existe la misma confrontación entre Cártel de Sinaloa y CJNG que existe a nivel nacional? –pregunta la reportera.

–Definitivamente no es el mismo. Todos hemos visto el grado de violencia que generan cuando se están peleando una plaza… Aquí la disputa es distinta: sencillamente de ver quién logra trasladar y vender más droga, quién tiene los canales más abiertos, quién tiene más contactos. La Ciudad de México es su centro de distribución. Su mercado siempre va a ser la joya de la corona para el narcotráfico. Lo que pueden recaudar aquí de dinero es impresionante –responde.

Sobre el papel que juegan grupos como la Unión Tepito en esta disputa, explica: “Los grupos criminales de la Ciudad de México siempre han sido muy locales… se asocian o tienen tratos con el que mejor les convenga, no necesariamente con un grupo en especial. Si consiguen mejor mercancía con uno o con otro grupo, es indiferente… Acercamientos tienen todos los grupos, estamos seguros de que tienen contacto, pero de ahí a que se forme una alianza fuerte entre ellos, no”.

Con la mente en la policía, no en la política

El pasado 25 de mayo la empresa Enkoll publicó una encuesta que colocó a García Harfuch como el mejor posicionado para suceder a Sheinbaum en la jefatura de Gobierno en 2024, con 28% de preferencia, por encima de Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa; Martí Batres, secretario de Gobierno, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal.

Días después, Sheinbaum fue con empresarios acompañada del secretario para hablar del combate a la inseguridad, lo que le generó más menciones como posible candidato de Morena, aunque no es militante.

Al respecto, García Harfuch dice que le da gusto que la gente lo pueda “ver en otra pista”, pero endereza la línea y aclara que lo ven así, “primero, porque soy un colaborador de la jefa de Gobierno, soy de un gobierno de Morena. ¿Y por qué me pusieron en las encuestas? (silencio)… pues creo que porque alguien en las columnas lo empezó a mencionar ¡y de ahí a alguien se le ocurrió! ¡No veo otra razón!”, dice y rompe en risas.

La misión que desde octubre de 2019 le dio Sheinbaum, enfatiza, es la seguridad. Y, confiado en que su equipo de mandos policiacos lo ve igual que él, asegura: “Cuando un equipo ve a su jefe distraído, inmediatamente se resiente y la productividad cambia. Creo que justo aquí, en esta secretaría, ¿cuánta gente hay en varias posiciones, están sentados para hacer una tarea y tienen su mente en otra? Nosotros estamos 100% dedicados a la seguridad, al 100%”.

En seguida comenta que si hiciera actividades políticas, en seguida se notaría “Eso no se puede ocultar. Lo que yo siempre he pedido es que la ciudadanía tenga confianza en que su jefe de la policía está haciendo lo que tiene que hacer. Sería muy malo para una ciudad tener un jefe de la policía con la cabeza en otro lado”.

Al preguntarle si descarta buscar algún cargo de elección popular, responde: “Lo que yo no descarto es que me den la oportunidad de trabajar por la seguridad de mi país y de mi ciudad. Me gustaría mucho seguirlo haciendo. Definitivamente creo que hay posiciones donde puedes hacer más por la seguridad que otras”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2382 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.