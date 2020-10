Con propuestas de cohesión social, la Muestra de Teatro de la Ciudad de México 2017

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Obras, talleres y una mesa de reflexión conforman la programación de la Muestra de Teatro de la Ciudad de México 2017, que tendrá actividad en este periodo vacacional hasta el 6 de agosto. Bajo el lema “Teatro Comunitario por la dignidad”, y la premisa de presentar la pluralidad de expresión artística de los grupos de teatro de la Ciudad de México, además de fomentar el intercambio y reflexión escénica para los ciudadanos y los turistas que visitan la ciudad, el encuentro –que inició actividades este viernes 28– incluye propuestas de cohesión social: Hoy, por ejemplo, tocó el turno a Acosos y movimientos. Un informe clínico, propuesta de La Comuna que reflexiona sobre las dificultades en el mundo del teatro; así como Handel, un recorrido por el mundo del tráfico de personas, de Mondo Teatro, en dos funciones: el Foro A Poco No (13 horas) y el Teatro Benito Juárez (16:30 horas), respectivamente. Y ayer se presentaron los montajes: En la ruina de los náufragos, de Teatro desde la Grieta sobre “los supuestos beneficios de la modernidad y el progreso” en el Foro A Poco No; y A cinco dardos, cartografía de la compañía Soy Pájaro que trató el complejo problema social del maltrato a los adultos mayores, en el Esperanza Iris. La función inaugural del viernes corrió a cargo de actores y la Compañía de Teatro Penitenciario, con la propuesta “La mordida” –dirigida por Artús Chávez–, puesta de tintes cómicos que narró el dilema de Agapito López, un hombre honesto y trabajador ante la disyuntiva de caer en un soborno para obtener un permiso y lograr colocar su negocio. En relación a sus sedes, la muestra organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tendrá actividad en los teatros Sergio Magaña; el Espacio X del Centro Cultural de España en México y los foros alternativos Espacio Teatral MH-35, El 77 Centro Cultural Autogestivo, además de los recintos antes mencionados: Foro A Poco No, Esperanza Iris (Teatro de la Ciudad) y Benito Juárez. Para consultar la programación puede visitar: www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx , así como la aplicación de la secretaría cultural capitalina para equipos móviles (con sistema operativo Android e iOS).