Fomentar la empatía y la ética, base de los estrenos de Marionetas de la Esquina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con tres puestas en su primera temporada del año: Zapato busca zapato, ¿Qué es? y Las casas con olor a pez apestoso dan asco, las dos últimas estrenos de este fin de semana en el Centro Cultural La Titería, la compañía Marionetas de la Esquina trabaja por formar “niños con ética en estos momentos que tanta falta le hace al país”, de acuerdo con su directora. Según Lourdes Pérez Gay, cofundadora junto a Lucio Espíndola y actual titular de Marionetas de la Esquina, el reto sigue siendo crear empatía en los menores. En entrevista con, abunda: “Presentar un teatro de calidad, que se toquen las emociones de los niños, lo que no implica el hacerlos llorar, sino sentir una empatía con el público, ahora que están tan acostumbrados a divertirse a través de pantallas –celular, tabletas, computadoras, televisión-- no está mal, pero hace que tengan una relación solitaria con un objeto. “La diferencia es que, con las artes vivas, se emocionan y comparten de manera colectiva.” Bajo esa idea en La Titería (espacio fundado en 2014) se presenta desde el 10 de febrero y hasta el 18 de marzo la puesta Zapato busca zapato para mayores de ocho años, y con funciones de sábados y domingos a las 14 horas. Una fábula sobre el despertar de un zapato que nació sin su par y emprende un viaje de aventuras en la búsqueda por encontrar a su par. Este viernes 2 estrenan Las casas con olor a pez apestoso dan asco, la primera puesta dirigida que montan para el público adolescente, sobre dos peces de distintos tamaños que recorren un tanque de agua intentando buscar sus casas, y con funciones todos viernes a las 17 horas hasta el 27 de abril. Y ¿Qué es?, obra para niños de tres años en adelante que inicia funciones este sábado y domingo al mediodía, donde a través de una historia en un restaurante, donde se encuentra un mesero y unos comensales, los niños descubrirán formas y seres con la ayuda de un mantel. –¿Qué tanto de la realidad nacional buscan abordar en las obras? –se le pregunta a Pérez Gay: “Nos ocupamos de la realidad, por supuesto, de la violencia intrafamiliar, de los niños que no se atreven a decir no y que requieren protección, hay mensajes, aunque con los adolescentes se puede ser explícito. “Pero también parte de nuestra labor está en formar niños a través del teatro que tengan ética que tanta falta le hace al país, el hecho de entrar a un teatro y respetar al compañero de al lado es una forma de relacionarse, ver que hay otros seres que trabajan por transmitirles una historia a través de la actuación, la danza, música, eso ya es mostrarles otra visión de la vida.” Pérez Gay comentó que no sólo trabajan por llevar a los niños al teatro, en otros casos también llevan el teatro a las escuelas a través del programa “La Titería a la escuela y la escuela a La Titería”, con el que recién concluyeron 50 funciones en instituciones de bajos recursos de la Ciudad de México. “La escuela es parte fundamental para apreciar el teatro, de ahí ese programa de servicio, pero también estamos conscientes de que a veces el dinero no da para pagar un boleto, cuando es el caso hasta los animamos a que se comuniquen, porque preferimos tener un teatro con niños a sillas vacías”, comentó sobre el tema refiriendo como punto de contacto la web https://www.latiteria.mx/ A la par de los estrenos en La Titería, un equipo de Marionetas de la Esquina, compañía fundada en 1975 y con presentaciones en los principales recintos nacionales, así como extranjeros, viajará a la isla de Curazao, Venezuela, para dar muestra de su trabajo el próximo 11 de abril.