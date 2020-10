"El Embarcadero", nuevo thriller romántico en Lifetime

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canal de paga Lifetime cierra el año con la serie española El embarcadero, que emitirá en cuatro martes consecutivos, acerca de un triángulo amoroso entre dos mujeres aparentemente muy diferentes que compartían el amor de un mismo hombre sin saberlo, y cuyos destinos se cruzan tras la repentina muerte de éste. El proyecto, que se estrenó en México el 19 de noviembre, cuenta con garantía ya que es de los creadores de la exitosa La Casa de Papel (Alex Pina y Esther Martínez Lobato), ganadora del Emmy Internacional en la categoría de mejor drama en 2018, y ya informaron que se efectúa la segunda temporada de El embarcadero. Los actores protagonistas son Irene Arcos, Álvaro Morte y Verónica Sánchez. Aquí, Alejandra (Sánchez) recibe la noticia del suicidio de su marido Óscar (Morte) y además descubre que, luego de 15 años de casada, en realidad no lo conocía del todo: Óscar llevaba una doble vida con una hija y otra mujer, Verónica (Arcos). Es así como Alejandra se hace pasar por una desconocida para indagar en la vida de Verónica en busca de respuestas, lo que la llevará por el mismo camino con el que se encontró Óscar. La pregunta ¿es posible amar a dos personas a la vez? Esta historia rompe con los tradicionales esquemas del amor y relata el viaje en el que Alejandra se ve inmersa al embarcarse en la búsqueda de la profunda verdad sobre ella, sus emociones, su vida, la conexión con su madre, la verdad sobre su relación con Óscar y las profundas razones que desencadenaron su fatídico final. Lifetime proyectará dos episodios cada martes de El embarcadero. Martínez Lobato, creadora y guionista de la serie, menciona: “Normalmente en este tipo de historias se penaliza a alguna de las partes: ya sea a la amante, al marido por mentiroso o a la mujer por echar al hombre de su lado. Son historias donde el desengaño y la frustración tienen cargas peyorativas muy grandes. Entonces, nuestro objetivo era contar una gran historia de amor de tres personas y no focalizarnos en las traiciones, que el espectador sintiera que esos sentimientos eran verdaderos y las emociones lícitas”. Alex Pina, el otro creador, manifiesta: “Yo creo que la historia que más se ha contado en la literatura, el cine y el teatro es la de un trío o de una infidelidad, por lo cual, si narrábamos algo tan común, teníamos que hacerlo de una manera en que nunca se hubiera contado. Y hallamos nuestra mejor manera de contarlo y de forma contemporánea, porque hoy en día el espectador ha visto tantísimas series que necesita algo diferente. “El embarcadero es una serie desprovista de artificios donde se intenta dar la vuelta a los presupuestos morales que tenemos tan asumidos y asimilados. Habla de la domesticación de los más puros y genuinos instintos del ser humano; del binomio que somos todos, entre lo público que mostramos y lo privado que escondemos, lo íntimo y lo visible; es la confrontación entre lo correcto, que tira de un lado, y lo incorrecto, lo salvaje, que tira hacia el contrario. El embarcadero trata de colocar a los personajes y al espectador en la encrucijada constantemente”. El actor Morte destaca: “Cuando Alex Pina me llamó para esta idea, me comentó que íbamos a contar la historia de un hombre que engañaba a su mujer, pero que el gran reto era intentar empatizar con este personaje. Intentar de entender qué le pasó para que hiciera eso y quitarle un poco el peso de la culpa, la cual se les suele asociar a este tipo de personajes, porque de entrada son juzgados negativamente. “En un principio, me resultó difícil entender cómo Óscar podía amar a dos personas. Pero la forma en que pude llegar a él fue pensar que quiere a estas dos mujeres en el mismo nivel, pero de distinta forma. No es una infidelidad. Él no se enamora de Verónica porque se desenamora de Alejandra. Es algo que hasta a él le cuesta entender y comprender”. En el primer capítulo, Alejandra es una arquitecta de éxito, ha conseguido sortear la crisis inmobiliaria y se ha especializado en la construcción de grandes edificios. Junto a su amiga Katia acaba de cerrar un contrato para levantar un rascacielos en Valencia. La celebración durará poco, la misma noche que brinda por el avance del negocio recibe una llamada de la Guardia Civil con la que le informan que su marido, Óscar, ha aparecido muerto en el interior de su coche en La Albufera. Devastada por la noticia, tardará poco en descubrir que la muerte de su marido vendrá acompañada por otra sorpresa: su vida estaba llena de mentiras. Para el episodio dos, Alejandra ha descubierto que su marido tenía una vida paralela con otra mujer, Verónica, en La Albufera. Ocho años de relación simultánea sin que jamás haya sospechado nada, y se obsesiona con la idea. Necesita averiguar por qué Óscar mantuvo esa doble vida. Para responder todas las preguntas que le atormentan, Alejandra no dudará en acercarse a Verónica, eso sí, sin revelarle que ella es otra viuda de Óscar. Carmen Larios, de Lifetime Latin America señala que siempre buscan contenidos que sean representativos de los gustos y necesidades de sus audiencias en sus diferentes targets: “El embarcadero llega al núcleo de nuestra audiencia en mujeres al igual que hombres y jóvenes debido a la extraordinaria narrativa, excelente reparto y equipo de producción”. También actúan Cecilia Roth (Blanca), Marta Milans (Katia), Judit Ampudia (Ada), Roberto Enríquez (Conrado), Antonio Garrido (Big Boss), Paco Mancanedo (Vincent) y Miquel Fernández (Fran), en orden de importancia. La dirección se encuentra a cargo de Jesús Colmenar y Álex Rodrigo Rivero. Los otros productores ejecutivos son Domingo Corral, Sonia Martínez, Jesús Colmenar, Ismael Calleja y Franjo Araujo.