Crisis hospitalaria en Tabasco a punto de entrar “en terapia intensiva”, advierte el Colegio Médico

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El Colegio Médico advirtió que en Tabasco existe una crisis hospitalaria que está a punto de entrar “en terapia intensiva”, uno de los factores es la falta de infraestructura.

El presidente del Colegio Médico de Tabasco, Francisco Custodio Gómez, alertó que los hospitales están a punto de caer “en terapia Intensiva”, pues se encuentran en “terapia Intermedia y con un ventilador”, por las diversas carencias que enfrentan.

En rueda de prensa, dijo que los médicos no están formados para protestar en las calles y ventilar problemas administrativos, pero es necesario levantar la voz y dejar en claro que no se atiende debidamente a los pacientes por falta de insumos, no por supuestos malos tratos de los doctores.

Deploró que no haya respaldo de la administración estatal hacia los doctores cuando existen demandas por presunta negligencia médica, cuando en los nosocomios no hay equipos, medicinas ni personal.

Custodio Gómez manifestó que está esperando de parte de sus colegas todo el material donde sale las evidencias de las crisis hospitalarias que avalaran las demandas.

En tanto, el presidente del Colegio de Pediatría, César Virgen Ortega, informó que en el Hospital del Niños faltan doctores y medicamentos para recién nacidos que cubre el Seguro Popular hasta los cinco años de edad, mantenimiento y equipos de ventilación que ya están obsoletos.

Mencionó que en el Hospital de la Mujer solo hay un pediatra por turno y las enfermeras tienen sobre cargas de pacientes, por lo cual muchos médicos han renunciado, pues existen muchas demandas por supuesta negligencia médica.

Por su lado, el Colegio de Abogados de Tabasco anunció que recaba pruebas para interponer denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del actual secretario de Salud, Rommel Cerna, y sus dos antecesores en esta administración, por “negligencia administrativa” que atenta contra el derecho a la salud y la vida.

En tanto, el gobernador Arturo Núñez Jiménez instruyó al secretario de Finanzas y de Salud atender de inmediato los requerimientos más urgentes.

Dijo que sostuvo reunión con ambos secretarios, Amet Ramos Troconis y Rommel Cerna Leeder, respectivamente, para conocer los requerimientos más urgentes del sector y atenderlos de forma inmediata.

“Ya están trabajando en eso, y a raíz de los planteamientos que tenemos de los hospitales, vamos a intervenir rápidamente”, aseguró.

Explicó que la saturación en los servicios de salud se debe a que, además, de brindar atención a pacientes de estados vecinos como Chiapas, Veracruz y Campeche, los tabasqueños que antes recurrían a la medicina privada por la situación económica ya no lo hacen, y eso aumentó la demanda en hospitales públicos.