Trump declarará emergencia nacional para construir el muro, confirma la Casa Blanca

WASHINGTON (apro).– La Casa Blanca y Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, informaron que el presidente Donald Trump declarará emergencia nacional por la supuesta crisis migratoria en la frontera con México, con el propósito de conseguir fondos adicionales para construir el muro limítrofe.

“El presidente firmará la legislación (presupuestal) y declarará emergencia nacional”, dijo el senador McConnell en el pleno del Senado antes de someter a votación la medida que Trump promulgaría ley.

“El presidente Trump firmará la legislación presupuestal, y como lo ha dicho antes, tomará otra acción ejecutiva que incluye la emergencia nacional para garantizar que detendremos la crisis nacional humanitaria y de seguridad en la frontera”, declaró Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca.

Crisis, inventada por el presidente: Pelosi

“No existe una crisis migratoria ni humanitaria en la frontera con México… esta emergencia nacional es sobre algo que se inventó el presidente”, afirmó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata al responder al anuncio.

El Senado y la Cámara de Representantes se aprestan a aprobar esta tarde un proyecto presupuestal por 324 millones de dólares para evitar el cierre parcial del gobierno federal, antes de que venza el plazo este viernes a la media noche.

La medida que será validada por el Capitolio contiene mil 375 millones de dólares para que Trump construya una parte del muro en la frontera con México.

Lo que ofrece el Capitolio al presidente no es ni una tercera parte de los cinco mil 700 millones de dólares que les solicitó para edificar una muralla de 321 kilómetros de largo.

Inconforme por la cantidad asignada a su muro, Trump declarará el estado de emergencia, acción ejecutiva que le permitirá sacar fondos del presupuesto del Pentágono para poder financiar la construcción de una barrera física más extensa en la frontera sur, tal y como lo prometió a su base electoral en 2016 después de ganar a la presidencia.

The choice is clear: making law versus making points. Denying the President one-tenth of 1% of spending for border security our nation needs is not worth hurting this many people. pic.twitter.com/LeoAeoSInr

McConnell acotó que Trump promulgará la legislación presupuestal para evitar el cierre parcial del gobierno, y que al mismo tiempo emitirá la declaración de emergencia.

El argumento del presidente para esa extrema será que hay una crisis migratoria en la frontera con México, y que el muro es necesario para contener la entrada de inmigrantes indocumentados y de drogas ilegales.

La declaración de emergencia nacional tiene divido al Congreso, porque tanto republicanos como demócratas consideran que la medida sienta un precedente constitucional negativo.

Los congresistas que se oponen sostienen que Trump, al invocar la declaración de emergencia, pasa por encima de las determinaciones del Poder Legislativo, y que en el futuro otros presidentes podrían hacer lo mismo cuando el Congreso no responda favorablemente a sus deseos.

Los demócratas adelantaron que apelarán a las cortes federales para poder congelar la acción unilateral de Trump de declaración de emergencia sin fundamentos legítimos, excepto su interés de cumplir una promesa electoral para buscar reelegirse en las elecciones de 2020.

Today's declaration is an abuse of power — a lawless, desperate attempt to distract people from Trump's failure to deliver on his core campaign promise to get Mexico to pay for his a border wall.

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) February 14, 2019