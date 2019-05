Insistirán en bajo crecimiento económico, pero vamos muy bien: AMLO

CIUDAD DE México (apro).– México tiene una línea de crédito abierta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que no tiene deuda e intentará evitar usarla.

“México no le debe un quinto al FMI”, atajó el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al cuestionamiento sobre los adeudos con dicho organismo multilateral, cuya directora Christine Lagarde, visitará México en unos días.

“No vamos a solicitar nuevos créditos. No requerimos apoyo del FMI, afortunadamente, aunque no hay que decir, de esta agua no beberé porque nunca sabemos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, una de las más prolongadas desde que inició la administración, López Obrador abordó diferentes aspectos de la política económica, confiando en que su perspectiva de crecimiento se cumplirá a pesar de los cálculos de las calificadoras internacionales.

“Van a seguir insistiendo en que va mal nuestra economía, pero no es cierto, vamos bien. Se están creando empleos, ha mejorado el salario, y cada vez va a haber más bienestar en el pueblo”, dijo el mandatario, quien mantuvo su apuesta por un crecimiento de 4% promedio sexenal.

El titular del Poder Ejecutivo insistió en que este año logrará un 2% de crecimiento económico, una cifra que se mantuvo según él los últimos 36 años que suele designar como “el periodo neoliberal”.

López Obrador consideró que los inversionistas extranjeros tienen buena información y saben lo que está pasando en México.

Además, sostuvo que la urgencia por concretar la renegociación del tratado comercial con América del Norte “ayuda mucho”, por lo que está creciendo la inversión, el comercio exterior, y con ello la generación de empleos, además de que hay finanzas públicas sanas, no hay déficit y, se está erradicando la corrupción.

“Pero bueno, así como sentimos que los que no nos quieren, quisieran que nos fuera mal y por eso apuestan todos los días a que no va a haber crecimiento, a que va a fracasar nuestra política económica, así también nosotros no queremos echar las campanas al vuelo, tenemos que actuar con prudencia, pero lo cierto es que vamos muy bien”, dijo.