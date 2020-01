En calidad de estrella, el “Chicharito” es presentado con el LA Galaxy

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El mexicano Javier “Chicharito” Hernández fue presentado hoy formalmente como nuevo integrante de la plantilla del Galaxy de Los Ángeles de la MLS, club al que llega en calidad de estrella.

“Voy a darlo todo para agradecer la confianza que pusieron en mí y ojalá podamos darle una estrella más a esta institución”, dijo el ariete.

“Chicharito” se mostró agradecido y comprometido con las personas que confiaron en él para llegar al Galaxy como jugador franquicia. Reconoció que hicieron mucho esfuerzo para que pudiera estar en el club angelino.

Además, se mostró conmovido con el recibimiento que le dio la afición y destacó que llega al mejor club de la MLS.

“Muy agradecido y conmovido por la manera en la que me recibió la gente. Estoy contento, feliz y motivado. ¿Cómo un ser humano no puede empatizar con todo esto?”, dijo.

En la presentación, el goleador de la Selección Mexicana habló del equipo de sus amores, las Chivas del Guadalajara, de quienes dijo no recibió ningún ofrecimiento para retornar al club que lo vio nacer.

“No podía jugar en otra liga que no iniciara poco antes del verano. Chivas va ser el club siempre de mi vida y de mi corazón, solamente me han buscado una vez, fue antes del Mundial de Rusia, hablé con Almeyda, pero la verdad les dije que me quería quedar en Europa porque venía el Mundial”, comentó.

El delantero mexicano estuvo acompañado en la presentación por Dennis Te Kloese, gerente general del Galaxy y Guillermo Barros Schelotto, técnico del conjunto angelino.

