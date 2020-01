Gobierno de Jalisco comprará medicamentos que no surtió el gobierno federal

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Luego de que familiares y pacientes con cáncer y hemofilia protestaron afuera del Palacio de Gobierno de Jalisco por el desabasto de medicina, el mandatario Enrique Alfaro dijo que están garantizados los fármacos para los siguientes dos meses.

“Vamos a garantizar dos meses con recursos del Estado. Aunque, insisto, eso no está en el presupuesto de nosotros, es parte de lo que yo también trato de explicarle a la gente con este asunto del Insabi, quieren desmantelar los sistemas estatales y que entonces quedemos dependiendo de que el gobierno federal nos mande o no las cosas, yo no puedo permitir eso para Jalisco”, explicó Enrique Alfaro a los manifestantes, quienes aplaudieron la medida.

Reiteró que el desabasto es responsabilidad del gobierno federal y que espera reunirse pronto con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para explicarle el porqué de su reticencia a adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Yo creo que hay muchas cosas qué mejorar, pero no es desmantelando el sistema de salud como vamos arreglar las cosas, porque yo no creo en esa ruta”, insistió.

Precisó que se van a coordinar con el gobierno federal para que no se repita el desabasto, y dijo esperar que el problema de la compra “consolidada” que hizo la Federación se resuelva en marzo.

El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, informó por su parte que se canalizarán 4 millones para comprar fármacos para los pacientes con hemofilia del Hospital General de Occidente, y una cantidad similar para medicamentos contra el cáncer.

