La Mole Convention 2020 amplia invitados especiales: anunció a actor de “Rocky”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El actor Dolph Lundgren, quien se hiciera famoso al interpretar a Ivan Drago en la famosa cinta de Rocky IV (1985), se unirá a la convención de cómics más importante de Latinoamérica, La Mole, a realizarse del 13 al 15 de marzo en el Centro de Convenciones de Banamex.

El encuentro, que desde hace algunos años ha emergido como la convención de cómics más importante de Latinoamérica, se unirá a otras estrellas de filmes y series de televisión que se han anunciado, de las últimas figuras destacan Tom Welling, protagonista de Smallville, así como Erica Durance y Michael Rosenbaum, quien interpretarán a Lex Luthor y Lousie Lane en la misma serie; y Michael Bien, el héroe del futuro Kyle Reese en Terminator (1984), personaje icónico de la saga sobre máquinas exterminadoras.

También Doug Jones, intérprete de diversos personajes de ficción, cuyas habilidades como mimo e histrión se han ganado la confianza de diversos directores, tal es el caso del cineasta nacional Guillermo del Toro, quien lo invitó para que diera vida a dar vida a la criatura protagonista de La forma del agua (The shape of water, 2017).

Sobre Lundgren, ingeniero químico de profesión, es director, guionista y productor, ha participado son Masters of the Universe (He-Man y los Maestros del Universo, 1987) en la que interpretó a He-Man; The Punisher (El Castigador, 1989), donde dio vida al vigilante de Marvel Comics; Universal Soldier (Soldado Universal, 1991), junto con el actor belga Jean Claude Van Damme; The Expendables (Los Indestructibles, 2009), donde regresó a actuar con Stallone, y recientemente en Aquaman (2018) dirigida por James Wan, y Creed II (Creed II: Defendiendo el legado, 2018), en la que revivió al temible boxeador Iván Drago.

Cabe destacar que el hombre detrás de estos personajes posee cinturón negro (6 Dan) en karate estilo kyokushinkai, cinturón negro (2 Dan) en judo y boxeador amateur.

El actor, que se hiciera famoso al interpretar al famoso peleador Drago en Rocky IV con líneas como “If he dies, he dies” y “I must break you”, y repitiera el papel en Creed II (2018), es la última confirmación en La Mole Convention, misma que también tendrá a actores de doblaje, dibujantes y cossplayers de diversas cintas, caricaturas y cómics.

