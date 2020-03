Bonilla tropieza al responder encuesta del Inegi: ¿afromexicanos? “que curioso”

MEXICALI (apro).- “Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones ¿se considera afromexicana, negra o afrodescendiente? soltó la encuestadora del Censo 2020…¡Mexicana, me-xi-cana! Clarificó de inmediato el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla mientras arqueaba la ceja, sorprendido por la pregunta que no atinaba entender.

El gobernador respondía a la pregunta sobre la ascendencia de su esposa, originaria de Sonora.

Del otro extremo de la mesa, Humberto Ibarra, delegado del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y Lorenzo Pérez, encargado del área en Baja California, hacían señas a la encuestadora, María Teresa, para que no evidenciara aún más la ignorancia del gobernador del estado.

“Es que esa (pregunta) la incorporamos para el nuevo censo; porque es importante incluir a esa población…y antes no se les consideraba”, intentaba explicarle la empleada del INEGI y quien arrancaba el censo en la entidad con la entrevista al gobernador morenista.

-Qué curioso ¿afro-mexicana! Yo no había oído afromexicano, tal vez en ciertos estados, pero no en Sonora, ahí hay más bien yaquis, respondió Bonilla Valdez como si hubiera entendido la explicación de la encuestadora.

-Pero la pregunta va para toda la población en general”, le aclaró la encuestadora María Teresa.

-¡Ah sí! Entonces todos los que somos mexicanos ¿somos afromexicanos?

-No. Si no tiene la ascendencia no se considera.

-Qué interesante esa pregunta, dijo Bonilla, quien en ese momento proporcionaba la información general sobre su esposa, originaria del estado de Sonora.

Y vuelve a tropezar

Hasta aquí, pareció que el gobernador de Baja California había entendido que México cuenta con una basta población con rasgos de raza negra y a los cuales el gobierno federal decidió en justicia, reconocerles sus raíces y costumbres. Pero no fue así.

Al momento de hacerle la misma pregunta, pero respecto a su persona, éste respondió como si se tratara de un difícil examen que de nuevo se le aplicaba.

-Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones ¿se considera afromexicano, negro o afrodescendiente? Soltó la encuestadora.

-Ya viene la pregunta oootra vez. Voy a tener que decir afromexicano, respondió mientras buscaba la aprobación del delegado del INEGI.

“No, no”, le corrigió tímidamente el director de informática y promoción del Inegi en el estado, Lorenzo Pérez Cisneros.

Aún sin entender, Jaime Bonilla de plano dijo confundido: “¿soy mexicano, pero..?

“No afrodescendiente”, le corrigió.

-Ah, no afrodescendiente, repitió Bonilla.

Y así, quedó asentado en el Censo 2020 que el gobernador de Baja California no es afrodescendiente sino un simple mexicano.

Los afromexicanos, negros o afrodescendientes, fueron reconocidos en sus costumbres y visibilizados con sus derechos, por la actual Legislatura en el Senado de la República y de la cual, por cierto, Jaime Bonilla es senador con licencia.

Te puede intersar: Jaime Bonilla regresa notaría en BC al exgobernador priista Xicoténcatl Leyva

Comentarios