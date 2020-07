CDHZL contabiliza 19 mil falsos culpables en el Estado de México

TOLUCA, Edomex. (apro).- En los penales del Estado de México hay al menos 19 mil falsos culpables, advirtió el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), por lo que la Legislatura mexiquense se comprometió a gestionar una reunión con el Poder Judicial estatal para que se revisen los expedientes con evidentes irregularidades en el debido proceso.

Este compromiso es resultado de la reunión de integrantes de esta organización civil, de Haz Valer mi Libertad y familiares de internos, con diputados de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, celebrada el pasado lunes.

En este encuentro, los legisladores de Morena recordaron que familiares y activistas serán invitados a las mesas de discusión para integrar el dictamen final de la Ley de Amnistía del Estado de México, pues existen tres iniciativas en estudio y buscarán que se apruebe una norma que resulte viable, operativa y, como lo demandan, sirva para hacer justicia.

El diputado morenista Julio Hernández, presidente de la citada comisión, indicó que la queja recurrente de estas familias es que los inculpados se encuentran presos de forma injusta, por lo que demandaron apoyo del Congreso local para tener una reunión con el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi, pues acusan que hay una red de corrupción entre policías y ministerios públicos para fabricar delitos.

Hernández Ramírez aseguró que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández, se comprometió a solicitar el encuentro con Sodi Cuéllar para que se escuchen las exigencias de los afectados que acusan la fabricación de culpables.

“Son muchos casos que se están dando desde hace varios años en la entidad, se construyen varios tipos de delitos por cualquier motivo; traen una lista (de internos) donde posiblemente se podrá ayudar”, indicó.

Refirió que a la comisión legislativa han llegado casos de personas presas de forma injusta, que en su mayoría son pobres, con poca preparación, que no tuvieron una buena defensa; que defienden alguna causa, se convierten en un estorbo para el gobierno estatal y se les construyen delitos para mantenerlos encerrados; e incluso de extrabajadores de diversos ayuntamientos que se negaron a participar en actos de corrupción, y en represalia les fabricaron delitos y hoy están presos.

“En el penal no existen derechos, no son personas, son números… Aquí están sus historias, son jóvenes que están pagando delitos que no cometieron. No estamos pidiendo que liberen delincuentes, sino que revisen los casos, y a través de ello se obtenga justicia y libertad para quienes son olvidados”, apuntó Leady Plácido, hermana de Daniel, sentenciado a 70 años de prisión por secuestro, solo porque el denunciante señala a una persona morena y con ropa muy sucia, a la que aseguró ver unos segundos pasar por el lugar de los hechos.

Otro de los familiares que participó en la reunión, recordó que a su cuñado lo aprehendieron en el tianguis de Ocoyoacac, “con su hijo de cuatro años, se lo llevan con violencia, lo tuvieron incomunicado y fabricaron una carpeta de secuestro; fue señalado por una persona que trabajaba para la policía ministerial por un pago de 5 mil pesos para acusar a cualquiera”.

