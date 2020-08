Sheinbaum: estoy perfecta de salud; prueba de covid-19, el viernes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A cuatro días de confinamiento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que está “perfecta” de salud y que no ha tenido ningún síntoma de covid-19, luego de que el pasado domingo tuvo contacto con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien un día antes resultó positivo a covid-19, aunque se mantiene asintomático.

La mandataria local comentó en videoconferencia que será hasta este viernes 14 de agosto cuando se aplique la prueba por instrucción de la secretaria de Salud, Oliva López.

“Yo quería que me hicieran hoy la prueba, pero me dijo que no, que mañana, para poder tener mejor certeza y esperamos tener la respuesta el sábado”, dijo.

Será la segunda prueba que la funcionaria se aplique, pues la semana pasada se la hizo por primera vez, luego de que el coordinador general de Comunicación Social, Iván Escalante, tuvo síntomas. Ambos resultados fueron negativos.

Claudia Sheinbaum reiteró: “no tengo ningún síntoma, así que no creo que haya ningún problema y en todo caso, seguiría trabajando desde casa”.

