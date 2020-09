Tesis doctoral a 35 años de la muerte del “Rockdrigo”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–- El sociólogo guanajuatense Jesús Nieto Rueda intituló “Una poética de la crisis. Aproximación cultural a la canción urbana de Rockrigo González”, tesis doctoral en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, del Departamento de Filología Española en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universitat Autònoma de Barcelona, Cataluña.

Viene a colación esta tesis de doctorado (insistimos en ella, con honores “Cum Laude”, ya que estudios a profundidad sobre la música popular en universidades de nuestro país son generalmente ignorados por académicos), toda vez que Rockdrigo falleció hace 35 años, durante los sismos del 19 septiembre de 1985 en “la vieja ciudad de hierro”, entonces Distrito Federal.

La tesis doctoral de Nieto Rueda data de 2016 y propone una revisión de la producción musical del músico y cantante mexicano de rock urbano Rodrigo González, conocido como “Rockdrigo”, figura principal del llamado Movimiento Rupestre durante los años 80 en la Ciudad de México. Discute el fenómeno desde su contexto social, económico y cultural, al igual que en un análisis detallado de las canciones.

A continuación, el sumario de la tesis enviada en exclusiva por Jesús Nieto Rueda, quien confiesa que su obsesión ha sido Rockdrigo “como tal”, pues trató de revisar “toda la información que pude”.

La generación a la que perteneció González puede identificarse como una de transición entre la época en que el rock fue orillado a los márgenes de la sociedad, y en términos geográficos a las orillas de la Ciudad de México, debido a la tendencia conservadora que lo consideraba subversivo, a partir de una concepción de esta música como incitadora de violencia, además de extranjera o enajenante.

Luego vendría la época en que el rock floreció como un producto cultural de clara referencia local. La aproximación a la obra se realiza desde la sociología de la cultura, mediante los presupuestos de Pierre Bourdieu, así como a partir de las aportaciones de autores como Dick Hebdige, Motti Regev y David Hesmondhalgh, quienes desde los estudios culturales incorporan elementos sociológicos, y su trabajo sirve como modelo. A partir de sus perspectivas se discuten temas como la identidad, la contracultura y la subcultura, la hegemonía y la contra hegemonía aterrizados en el caso concreto de la obra del músico mexicano. De forma específica interesa demostrar que la producción de González se distingue porque:

1.- Buscó alejarse de los discursos de los productos difundidos por las industrias culturales y fomentar una conciencia de crítica social en sus letras.

2.- Sus temas tienen una referencia evidente al contexto local, mayoritariamente citadino.

3.- Su forma de hacer música no tenía prejuicios al incorporar explícitamente elementos de música extranjera (blues, rock), al tiempo que homenajeaba tradiciones nacionales (huapango, son) en sus composiciones originales, proponiendo así una noción de lo híbrido.

El análisis de las canciones parte de una lectura interpretativa, apoyada en el tipo de lectura crítica tomando en cuenta la perspectiva de los años que han pasado desde los ochenta a la actualidad. La tesis se propone hacer un análisis global de la figura del músico y cantante, tomando como punto de partida el contexto de su realización, aunque también la resonancia actual.

¿Qué les dice a las actuales generaciones la música de González? ¿Cuál es su legado para los músicos contemporáneos? ¿Quiénes se apropian del mito de Rockdrigo, de su música y por qué? Se concluye que la producción cultural de Rodrigo González ocupa un lugar sustancial para el desarrollo del rock mexicano, como lo reconocen los músicos del medio, aun cuando su difusión no es masiva (leer tesis: https://www.tdx.cat/handle/10803/399221#page=2).

Sociólogo por la UNAM, Jesús Nieto Rueda nació el 21 de diciembre de 1983 en Salamanca. Autor de la poética “Memoria itinerante” (México, Ultramarina, 2019) reside habitualmente en la Ciudad de México (jesusalamanca@gmail.com y jesusnieto@yahoo.com). Imparte cursos de: Literatura mexicana y Taller de narración en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Escritura creativa y Los mitos que nos habitan. De Prometeo a Marvel, en la Escuela de Humanidades y Educación, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

(ITESM), Campus Ciudad de México. Estructura de las organizaciones en la Licenciatura en Diseño de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (EDINBAL).

Ha dado clases de divulgación Rock, Folk, Poesía y Borges (y los géneros populares) en el capitalino Estudio Medellín, así como el curso de posgrado Del Flâneur al Rockstar: Música y Poesía en el Siglo XX, en el Departamento de Letras de la UIA. También ha ofrecido talleres de Cine, literatura y cultura en la Escuela de Humanidades. ITESM, Campus CDMX; Escritura y argumentación, Divulgación y difusión del diseño en México y Seminario de Estudios Culturales en la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño en EDINBAL.

Otras de sus publicaciones: “Escuchar a Dylan durante la tormenta” en blog: La trampa del bulevar (https://latrampadelbulevar.wordpress.com/. “Voyeur”, poema en “Mood magazine”; “Rockdrigo/Rodriguez: un paralelismo” (Revista de la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Vol. 4, núm. 2. México: Diciembre, 2019. ISSN: 2448-7317), “En la carretera de Chiapas” (poema) en The Journal of the Students of the Ph D Program in Latin American, Iberian and Latino Cultures (Nueva York. Vol. 14, núm. 2. Otoño, 2019) y el poemario “Memoria itinerante” (Ediciones Ultramarina), entre otros.