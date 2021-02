Piden en Mercado Libre 10 mil pesos por una PlayStation 5 y dan a cambio... una foto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vendedores de la plataforma argentina de comercio electrónico Mercado Libre ofrecen consolas PlayStation 5 a precios por debajo de su costo habitual, pero lo que ofrecen a cambio del pago es el envío de una imagen digital.

El dispositivo, que en Sams Club o Game Planet tiene un precio superior a los 13 mil pesos o que en el propio Mercado Libre llega a cotizarse en más de 22 mil pesos, aparece en algunas ofertas a 6 mil, 10 mil u 11 mil pesos, lo que se convierte en una alternativa no sólo por el precio, sino porque en los establecimientos habituales llega a estar agotado.

Una de estas ofertas vende la PlayStation 5 en 10 mil 500 pesos. Después de presentar las características técnicas, dice en su descripción:

“PlayStation 5 no conoce limites, disfruta de la nueva videoconsola de Sony de una manera sencilla y rapida para tu entrada a la nueva generación. Experimenta una velocidad sorprendente con una SSD de velocidad ultrarrápida, una inmersión más profunda con soporte para respuesta háptica, gatillos adaptables y audio 3D*, además de una generación completamente nueva de juegos de PlayStation®.

“Sumérgete en mundos con un nuevo nivel de realismo a medida que los rayos de luz se simulan de manera individualizada, lo que crea sombras y reflejos realistas en los juegos de PS5 compatibles. Aprovecha al máximo tus sesiones de juego con tiempos de carga casi instantáneos para los juegos instalados en la PS5™. Hasta 120 fps con salida de 120 Hz. Tecnología HDR. Compatibilidad con 8K”.

Hasta aquí, corresponde con el tipo de descripciones del producto que se ofrecen a los potenciales compradores. Sin embargo, un párrafo más adelante aclara:

“Atencion: La compra de este producto afirma el hecho de haber leido de manera completa y atenta la descripcion, al completarse el pago se enviara una JPG de la consola, ese es el producto, el proposito de la publicacion es vender a bots, es una JPG de la consola, la compra se hace con esta responsabilidad” (sic).

Es probable que el comprador no familiarizado con el lenguaje cibernético desconozca que una JPG hace referencia a un formato de imagen digital. Y es que justo eso es lo que se está ofreciendo a cambio de los 10 mil 500 pesos: una fotografía de la consola.

Y también es probable que muchos padres de familia –que no pueden comprar la consola a sus hijos en almacenes físicos por las recientes medidas de contingencia por el covid-19, o porque esté agotada en los comercios establecidos– también desconozcan la referencia a los “bots”, máxime si son principiantes en el comercio electrónico.

En este último caso, quizá no se percaten de que el vendedor, identificado en Mercado Libre como SERGIOANTONIOSALAZARDAZ, con ubicación en Lerdo, Durango, no tiene suficientes ventas para el cálculo de su reputación, una de las herramientas que brindan confianza para poder establecer la transacción entre particulares.

Una oferta similar dice “PlayStation 5” en 11 mil pesos, pero es aún más explícito en lo que dará a cambio: una fotografía de papel.

“PlayStation 5 version digital. Estás comprando una hoja de papel con la imagen, no recibirás una Play Station 5, recibirás una hoja de papel con la impresión es a color. Si eres un humano no lo compres. Si eres un robt está es una gran oferta para ti. No se hacen devoluciones ni reembolsos, ojo”, dice textualmente la oferta del vendedor SAAL3573106, de Tijuana, también sin ventas suficientes para hacer el cálculo de su reputación.

Los bots

La intención de estos vendedores es atrapar o estafar a “bots”, programas computarizados que se encargan de rastrear ofertas de productos que adquieren para luego revenderlos mucho más caros en plataformas de comercio electrónico.

Así lo plantea SERGIOANTONIOSALAZARDAZ, que en la sección “Pregúntale al vendedor” le advierte al usuario que no compre la “consola”, aunque deja abierta la posibilidad. “Es una compra caza bots y re vendedores, te va a llegar algo muy distinto si no tienes problema adelante”, le dice.

De acuerdo con una nota publicada por la sección Cinco Días de El País, el 18 por ciento del tráfico del comercio electrónico es originado por robots, y en productos puntuales o en el lanzamiento de ediciones limitadas de zapatillas o ropa puede llegar al 100 por ciento.

La misma nota destacó que la consola de Sony se agotó en segundos en noviembre tras haber salido a la venta en los sitios autorizados y luego apareció a un precio mucho mayor en eBay.