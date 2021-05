YouTube podrá monetizar los videos de los pequeños creadores desde el 1 de junio, pero no les pagará por ello

MADRID (Portaltic/EP).- YouTube actualizará sus Términos de Servicio en España el próximo 1 de junio, e implementará cambios en la forma de monetizar los videos de los canales pequeños que no formen parte de su programa de socios, en los que podrá introducir anuncios aunque estos no cobren por ellos.

YouTube comenzó a añadir anuncios en los videos de pequeños creadores de contenido desde el mes de noviembre en Estados Unidos, pero ahora ha comenzado a avisar a sus usuarios en España por correo electrónico de que los cambios entrarán en vigor para ellos el 1 de junio.

La plataforma ha aclarado que, bajo las nuevas condiciones, todos los usuarios conceden el derecho a YouTube a monetizar los contenidos de sus canales, pero esto "no da derecho a ningún pago", como ha informado YouTube en sus términos de servicio para España.

Los principales usuarios afectados por este cambio son los creadores de contenido pequeños, que no forman parte de programa de socios de YouTube, y que por tanto no cobran por publicidad. Por ello sus videos no incluían anuncios hasta ahora.

Con la modificación actual, los videos de estos canales pueden incluir anuncios en el propio contenido o junto a él, y YouTube también se reserva el derecho a pedir el cobro de una tarifa a los usuarios para acceder a ellos.

Además, YouTube ha informado de que cualquier pago a los creadores –como el Programa para socios de YouTube, la función Miembros del canal o de Super Chat– se considerarán regalías. "Si lo exige la ley, Google retendrá los impuestos correspondientes a esos pagos", ha avisado la empresa.

Los nuevos términos de servicio de YouTube para España también pasan a prohibir expresamente desde el próximo 1 de junio "la recogida de cualquier dato que pueda identificar a una persona sin su consentimiento", incluidos los datos de reconocimiento facial.