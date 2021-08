Efectiva en 90%, aplicación del esquema completo de AstraZeneca contra covid-19: experta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aplicación del esquema completo de la vacuna AstraZeneca-Oxford contra covid-19 es efectiva en 90% para los mexicanos en cuanto a la prevención de desarrollar la enfermedad grave o fallecer por consecuencias de esta, informó la coordinadora del Grupo Técnico Asesor de Vacunas en el país, Celia Alpuche Aranda.

Durante la transmisión del foro virtual Milenio “¿Es seguro aplicarme dos vacunas diferentes contra covid-19?”, la también directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) explicó que los estudios arrojaron que la vacuna AZS1222 era efectiva en 63.09% para la infección sintomática por SARS-CoV-2, pero aumenta cuando se agrava.

“Ahora que la estamos viendo en efectividad, en campo, que normalmente es menor que la eficacia demostrada en ensayo clínico controladísimo, se está viendo que es muy buena. Con una dosis puede proteger en 54% y con las dos dosis sube por encima del 88%, y en las formas graves, hospitalizaciones y posible fallecimiento está por encima del 90%”, explicó.

En ese sentido, Alpuche Aranda pidió a la población no desaprovechar las vacunas suministradas porque, independientemente de la efectividad inicial de campo, la cual es buena, ésta protege de la forma grave de la enfermedad y eso debe dar tranquilidad a todos.

“Hay que vacunarnos, porque esto nos protege contra las formas graves. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que tenemos al alcance, y no la despreciemos porque todas nos protegen contra las formas graves, hospitalizaciones y defunciones, pero hay que seguirnos cuidando”, recomendó.

Respecto a la combinación de biológicos, comentó que “en teoría” no debería haber ningún problema, como han sugerido maestros inmunizados con la CanSino, pero “el problema es que no tenemos datos” para todas las posibles combinaciones, solo para la de AstraZeneca con la de Pfizer y BionTech y AstraZeneca con Sputnik V.

Sin embargo, comentó que la autoridad sanitaria de México ha mantenido los esquemas con las mismas dosis porque es eficaz y seguro.

“En México no se está poniendo esa combinación porque se está cuidando las mismas dosis de la vacuna porque son eficaces y son seguras. En caso de que no existiera vacuna, te pusieron AstraZeneca y no llega segunda dosis, la posibilidad de que te pongan otra existe, pero hasta ahora no ha ocurrido”, añadió.

Destacó la inexistencia de una vacuna perfecta, pues hasta las que tienen más del 90% de efectividad en estudios clínicos, cuando se aplican en campo pueden contagiarse.

“Hay gente que puede tener covid aun si fue vacunado, son personas con problemas de base muy serios o altísima exposición a covid sin cuidarse. Lo que estamos viendo es que son cuadros muy leves y no hay un gran ataque al cuerpo.

“Lo que se espera es que el covid prolongado, como se llama a este síndrome, se reduciría, porque lo que se está viendo en la mayoría de los casos de los vacunados es que es como un catarro común, pero puede ser peligroso porque la gente sale”, destacó.