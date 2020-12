Secretaria de Cultura se disculpa por chat "Desactivación colectivos" y despide a implicados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras reafirmar que desconocía la existencia del chat “Desactivación colectivos,” la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dio a conocer que se despidieron a los involucrados y habrían sanciones pero omitió los nombres, incluso ante la insistencia de la prensa, aseveró que era importante reconocer “el error y ofrecer una disculpa”.

Lo anterior a través de una conferencia virtual en donde se pidió a medios de comunicación un registro previo, ello después de que la semana pasada artistas y trabajadores pertenecientes a once colectivos denunciaron la filtración, durante una reunión virtual con funcionarios culturales, de un grupo de Whatsapp denominado “Desactivación colectivos”.

El vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, emitió un comunicado, sin firma, en donde se defendió a Alejandra Frausto respecto al conocimiento de ese grupo de mensajes, y se aseguró que habría sanciones.

Un día después los artistas de dichos colectivos llamaron a una conferencia virtual con la prensa, visiblemente molestos expresaron su descontento por la “simulación” de trabajo con ellos por parte de la SC exigiendo la renuncia de Frausto y haciendo el llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Así, este día tras el llamado a la conferencia la secretaria dijo:

“Quiero ser muy clara en una disculpa acerca de ese nombre, de ese grupo de WhatsApp (Desactivar Colectivos), nada más ajeno a nuestra manera de construir y pensar…

“Reciban mi respeto, reciban este reconocimiento. Como servidores públicos asumimos, quienes estamos a la cabeza de esta institución, la responsabilidad de las acciones de quienes están a nuestro cargo”.

También afirmó que se despidieron a los involucrados, pero no hubo nombres. En su momento, Esther Hernández, cuyo nombre aparecía como parte del grupo “Desactivación colectivos”, asumió lo siguiente:

"Soy responsable de no haber informado a la subsecretaria (de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova) y a la secretaria (Frausto) sobre el nombre de ese chat y haberlo tomado a la ligera. Cuando me sumaron, el chat tenía otro nombre, luego lo cambiaron y asumo que no dije nada, reconozco mi error".

Frausto también informó que buscarían seguir el diálogo con los colectivos y comunidad cultural, por ello conformó otro equipo de trabajo rumbo a un Congreso Nacional de Agentes Culturales, mismo que estaría liderado por Marina Núñez Bespalova, quien le informaría directamente.

Tras la breve conferencia y las dudas generadas, especialmente por saber los nombres de los funcionarios despedidos y las sanciones, Antonio Martínez respondió brevemente en el chat general de la SC:

“Como se dijo, dos funcionarios fueron cesados de su cargo. El caso se presentó ante el comité de ética de la Secretaría de Cultura”.