Shei, la DJ mexicana que busca hacer vibrar al EDC Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La Dj mexicana Shei será la única mujer latina que participará en el próximo festival Electric Daisy Carnival (EDC) en la ciudad de Las Vegas (en Nevada, Estados Unidos), lo que significa para ella un orgullo y la oportunidad de abrir puertas para el sector femenino en el género hardstyle.

En entrevista para Apro, Shei, quien ha gozado de reconocimiento en China, España y Bélgica --además de haber tocado en el festival Tomorrowland, el más grande e importante en el mundo de la música electrónica--, comenta que se siente contenta por la invitación al EDC, en especial después de que la pandemia por Covid-19 sigue presente.

Durante su corta pero fructífera carrera de tres años en la industria, la joven talento de 24 años se ha destacado en el hardstyle, uno de los subgéneros con escasas representantes féminas, “es un estilo muy rudo y está liderado por hombres. Al principio fue complicado ganarme un lugar, ser mujer dj tiene sus pros y sus contras, por imagen nos llaman enseguida, pero en contraparte, no te toman en serio porque creen que no estás tocando”.

Al respecto, la artista detalla que su ingenio y creatividad va más allá de la imagen que proyecta, “durante la pandemia en los livestreams enfocaba las cámaras en las tornamesas para demostrar que aquí también hay talento y es real, no por ser mujer soy una imagen. Durante el confinamiento trabajé mucho ese propósito”.

Sobre su carácter femenino explica que busca generar igualdad en sus propuestas, “sin importar si eres hombre y mujer, si bien, siempre procuro a las mujeres, no estoy marcada, no tengo favoritismos. Los derechos de la mujer están retrasados en el tiempo y como mujer hay cosas que me duelen más, pero tiro para los dos lados, somos iguales”.

Con sencillez y los pies en la tierra, afirma que actualmente las dj “estamos abriendo las puertas”, donde a la par como mexicana busca reafirmar su identidad al presentar mezclas en español. En ese sentido adelanta que trabaja en un nuevo EP intitulado “No te despegues de mí”, el cual empezó a realizar con temas en nuestro idioma y donde incluye composiciones inéditas que le heredó su padre tras fallecer:

“Justo en la pandemia, encontré su computadora, me metí y empecé a escuchar, vi que había muchas canciones inéditas que él escribía. Mi papá me lo dio todo. El EP va a ser cantando, empiezan lentas las canciones, pero terminan con toda la furia del hardstyle. A veces las cosas están predestinadas, la primera canción que escuché de mi padre fue ‘No te despegues de mí’, se la escribió a mi mamá. Trae un significado bonito y bastante emotivo, lo estuvimos trabajando toda la pandemia, seguimos puliendo la música. Eso lo hace más especial, le tengo tanto amor y esperanza, además es algo totalmente nuevo el presentar hardstyle en español, no hay un antecedente”.

Enmarca que, al ser mujer, mexicana, cantar en español y abordar el estilo duro de la electrónica, le brindan un sello y una personalidad única “mi proyecto es muy joven para los tres años que llevo, pero trae potencial y es a largo plazo. Me ha costado tanto abrir puertas del hardstyle, somos muy poquitas chicas, no dejaría el estilo”.

Shei estará en el escenario “WasteLand” del EDC donde prepara un show especial en producción y visuales, así como un adelanto de su EP. La fiesta electrónica se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2021, donde se espera reunir a más de 150 mil asistentes en cada día dentro del “Motor Speedway” de Las Vegas. Ahí desfilarán figuras como Afrojack, Alesso, DeadMau5, Don Diablo, Markus Schulz, Martin Garrix, Nina Kraviz, Paul Van Dyk, Sita Abellán y Tiësto.