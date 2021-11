Diez años de cine fantástico, terror y ciencia ficción en FERATUM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cumple una década FERATUM Festival Internacional de Cine Fantástico, el cual se ha convertido en una ventana importante para los cineastas que filman en este género y ya cuenta con un público consolidado y reconocimiento internacional.

Su director, Miguel Ángel Marín, expresa en entrevista que “han sido diez años de obstáculos y aciertos, en los que patrocinadores llegaron, unos se fueron y otros siguen creyendo en nosotros”.

El año pasado FERATUM fue en virtual por la pandemia y este año presenta un formato híbrido, en físico y virtual, del 18 al 25 de noviembre. Se proyectan las películas en la plataforma filminlatino.mx, y programas especiales en el Canal 22 y La Octava. La clausura se trasmitirá mañana en Capital 21. Además, el público asistió físicamente en Pátzcuaro, Michoacán, el pasado 19 y 20 de noviembre.

Marín subraya que es complicada la organización de los festivales de cine en el mundo, pero principalmente en México:

“Por los recortes presupuestales, los cambios de gobierno y ahora en los dos últimos dos años por el covid-19. Imagínate, si ya te topas con obstáculos para conseguir financiamiento de patrocinadores privados e instituciones, con la pandemia fue más pesado. Nosotros iniciamos en Tlalpujahua, Michoacán, con el apoyo del municipio y algunos patrocinadores, y a través de las ediciones fuimos incrementando la credibilidad, no sólo con los patrocinadores sino de la misma gente que empezó a seguirnos, los fans, los que ya buscaban el festival. La formación de nuevos públicos para nosotros fue muy importante.

“Además, la gente de otros estados nos sigue. El año pasado la pandemia nos obligó a permanecer en casa, pero no nos quedamos quietos, aún con la pandemia, desde el 2020 abrimos una extensión en Pátzcuaro e iniciamos el Rally FERATUM 60, que consiste en firmar cortos en sesenta horas, y creo que funcionó muy bien. Y este año se efectúa la segunda edición del rally”.

El festival logró programar 105 títulos, de los cuales 48 son mexicanos, 2 premieres mundiales, 9 en México y uno en Latinoamérica con filmes de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala, Chile, Islandia, Irán, Kazakhstan, Rusia, Singapur y Suiza.

Marín explica:

“Efectivamente aumentamos nuestra programación con respecto al año anterior, y esto se debe a que tenemos más espacios, no solamente para la parte presencial, sino que tuvimos alianzas con canales de televisión, aumentamos vías de programación en firminlatino.mx. El festival en todas sus ediciones duraba cuatro días, ahora son ocho días y los dos presenciales en Pátzcuaro. Ofrecemos una buena propuesta de cine nacional, ya que justo lo que buscamos es apoyar al cine de género nacional, por eso le hemos dado apertura a todos estos títulos”.

Platica que hay una presencia importante de cintas iberoamericanas:

“Como España que produce mucho género fantástico. Este año se destaca la película gallega Jacinto, de Javi Camino. Es muy divertida. Se puede ver el filminlatino.mx. Está la primera película guatemalteca de ciencia ficción que se llama El ojo y el muro, de Javier Cid, sobre migración, humanismo y feminismo. Es el estreno mundial. También se halla la brasileña King car de la directora brasileña Renata Pinheiro (Amor, plástico e Baruhlo), filme que utiliza la ciencia ficción y el descontrol tecnológico para hacer una crítica al autoritarismo en Brasil”.

De México sobresalen el largometraje Karem la posesión, de Henry Bedwell, protagonizada por Dominika Paleta y Daniel Martínez. Estanislao, de Alejandro Guzmán (Distancias cortas), historia retorcida acerca de la precariedad, el abandono y el monstruo que habita dentro de nosotros mismos cuando no enfrentamos a nuestros fantasmas; Expira, thriller de Leopoldo Laborde.

También Luna, de Romeo Alfredo De Paz Flores, historia de fantasía sobre infancia y muerte. Completan la selección El hombre búfalo, de David Torres, que denuncia la desaparición de periodistas; Pandemonium, de Emmanuel Panizzo, un found footage donde tres amigos buscan la verdad acerca de un misterioso video; y When you are gone, de Rafael Altamira, un filme acerca de un brutal secuestro y asesinato.

Marín enfatiza:

“Hemos trabajado para que los directores que hacen el género fantástico, terror, fantasía y ciencia-ficción tenga más apertura. Cuando inició FERATUM eran muy pocos festivales en el mundo. Nosotros nacimos para darles espacio a esas obras cinematográficas que no les daban espacio en los festivales grandes o tradicionales. Creo que todos hemos abonado para que el género fantástico siga creciendo, incluso, las escuelas de cine también han cambiado su visión. Anteriormente alumnos que presentaban proyectos de ópera prima en esos géneros eran rechazados. Ahora ha cambiado también la mentalidad en general, pero ha sido un proceso de todos: los festivales, los exhibidores y las escuelas. No es sólo un género taquillero, también se pueden contar historias que reflejan a la sociedad”.

Continúa:

“Los cineastas que van saliendo de las universidades, que efectúan operas primas, nos traen sus proyectos y los exhibimos y de aquí empiezan a despegar, van a otros festivales y empiezan a conocer otros distribuidores. Creo que estamos en un momento en el que el género fantástico está despegando”.