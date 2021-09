Kevin Johansen, la figura del Trovafest queretano

SAN JUAN DEL RÍO. (apro).- Kevin Johansen (Alaska, 1964) se presentará en la ciudad de Querétaro durante la séptima edición del Trovafest en su octavo año. Será en un formato virtual transmitiéndose por Facebook y del 10 al 12 de septiembre. Este 2021, Kevin compartirá la fiesta queretana con Francisco Céspedes, Armando Palomas, Fernando Delgadillo, Miguel Luna, Santiago Cruz, Ale Zéguer, Kurt, Juan Solo, por mencionar algunos.

A continuación, fragmentos de la entrevista que el trovero ofreció a la agencia informativa APRO vía Zoom desde Argentina, sorbiendo mate.

Cumbiero intelectual

--¿Cómo surge su colaboración con Travis Birds (Madrid, 1990)?

--Mira la verdad es que me hablaron de ellos hacía un tiempo y de ahí salió “Tananana”, me encanto la canción, ese modo intimista y a la vez etéreo de esa canción linda. En general me gusta colaborar con artistas, ya sean que van comenzando hasta colegas que ya están desde hace tiempo dando vueltas, pero esta puntualmente, más allá de que fue virtual y a la distancia, que fue el año pasado que la hicimos, me pareció super enrevesado, como el modo de cantar de ella, y yo le dije que ella era obviamente la voz cantante y que la iba a seguir…

--¿Como compone Kevin Johansen?

--Soy muy amigo del caos en un punto, pero también hay un método para la locura como dicen los gringos, así que en ese sentido soy muy memorioso, que me ayuda también, y tengo mucha conciencia de que un titulo es fundamental, de que la canción es la síntesis de la síntesis de lo que uno quiere decir.

“Hace un tiempo un periodista me decía que Umberto Eco, el gran escritor italiano, cuando enseñaba a sus alumnos a realizar un ensayo o nota periodística, les obligaba a empezar con el título; si no tenían el titulo no podían escribir ni una línea de la idea, y eso me parece un ejercicio maravilloso, porque habla de eso que estoy diciendo, los cancionistas somos muy amigos de la síntesis, porque tenemos tiempos muy limitados en lo que decir con una frase melódica, lo que queremos decir y ahí esta el arte de congeniar la sonoridad, el sonido en la canción, a veces una palabra queremos que ruede musicalmente y a la vez esa misma palabra debe tener el sentido justo que queremos darle. Y hay veces que logramos darle sonoridad y no sentido o si le damos sentido pero no sonoridad, pero la idea es que vayan las dos de la mano…

--¿Qué le gusta de México aparte de su gente?

--He estado atento a la historia del Trovafest, me parece un honor participar este año a nivel virtual por primera vez y con toda esta cuestión, las mariposas en la barriga se sienten, la adrenalina está porque en realidad se siente como cuando hacían un especial en los años sesenta o setenta. Mick Jagger (de Los Rolling Strones) decía que si no siente un cosquilleo o mariposas en la barriga no te dediques a esto, igualmente sabes que queda registrado de por vida, queda enlatado; si te va bien, te van a repetir, te van a volver a invitar posiblemente, hay mucha responsabilidad.

--¿Habrá próximamente un disco?

--Tengo mil canciones, más que musico de culto, soy musico oculto por muchos años, tengo mucho archivo, como un escritor que le sale a los 40 años a editarse, y dice por fin están editando mi libro. Sabes cómo es ese milagro de encontrar al publico y encontrarme yo como artista, me pasó después de los treinta, hay mucha canciones, ahora tengo dos discos, pero estoy trabajando en uno puntualmente que va a dar la luz, que me tiene muy entusiasmado con el gran Juan Campodónico de Bajofondo, productor y musico de Santaolaya, que me va a producir el disco venidero, “Soy canción”, canciones propias y de gente que admiro; hay de Violeta Parra, de David Byrne, Lou Reed, Caetano Veloso…

Intimidades

--¿Qué opina del rock mexicano?

--No sé si tengo autoridad para hablar… del rock mexicano voy sabiendo, ¿viste?, sinceramente lo que sé más es de los noventa, Café Tacvba, Molotov, luego me voy enterando de Panteón Rococo, y miles de bandas, que El Gran Silencio, de cosas que tienen que ver con el sonido de banda del norte, con cosas más rockeras, históricas como El Tri, solistas, ahora que salió lo de Santaolaya, “Rompan Todo”, también ahí data de los años sesenta, hay muchos paralelismo del rock mexicano y argentino, que de cantar en inglés se animaron a cantar en castellano. Las primeras bandas primero traducían y luego hicieron sus canciones propias, impresionante los paralelismos que hay en Latinoamérica, Chile, Argentina, México, Perú, Uruguay, Colombia, los países tenían un símil, tenían parecido de una banda prepunk, algunas más Stone, beatleras, suena interesante.

“Fuimos yendo para atrás, yo también llego a la Argentina en el 76, con 12 años y cuando llego estaban hablando de Spinetta (Almendra), Charlie García o de Los gatos con Litto Nebbia, hay estas cosas como paralelismo con México, hay rock psicodélico, urbano, me falta igual ir para atrás y que me nutran.”

--¿Ha escuchado a Rockdrigo González? Tiene canciones atemporales...

--Lo he escuchado mencionado, pero no lo he escuchado, me lo debo. Pero lo anoto para buscarlo en internet. Me hiciste recordar algo que escribí en el disco “The Nada”, el que me traje bajo el brazo cuando lo grabé en Nueva York a Buenos Aires, había puesto no sé por qué “la mezcla es el futuro”; lo digo porque todos venimos de un bisabuelo de alguna parte, un abuelo de otro lado, todos somos mezcla… pero a decir verdad, después de unos años, dije: “Podría haber escrito que la mezcla es nuestro pasado”, y creo que en esa batalla entre los tiempos que hay entre canciones, una canción siempre es nueva, no caduca…

--¿Qué es la pasión para Kevin Johansen?

--Creo que respecto a la canción, puntualmente, la canción es mi pasión porque el hecho creativo es pasión, encontrar algo con lo que uno se siente emocionado o encontrar algo propio, fiel a tu estilo, querer manifestar y que siente también un poco tocar un nervio propio, sentir que tienes chance de tocar a otra persona, conectar con el otro…

“Tengo una cosa llamada antilunes en un bar que se llama La Tangente, iba en la bicicleta, pensaba que quizá estoy negando la realidad porque todo estaba medio cerrado por la pandemia; pero en la bicicleta misma te ayuda a pensar y estaba razonando que no estoy negando la realidad, la estoy asumiendo, estoy queriendo transformarla en otra cosa, estoy queriendo mejorarla, esa es la pasión del hecho creativo, transformar la realidad que te rodea, que puede ser difícil, dura, amarga en otra cosa, en algo más productivo, más constructivo.

--¿Qué sorpresa nos trae al Trovafest?

--La verdad es que venía queriendo esta invitación, pero llegó la pandemia y ahora aquí estamos. Para mí es un honor, aparte la trova implica la canción y como te decía yo soy pasión, creo que también habla de uno que es heredero de una generación mucho más pesada, de la trova, de la canción de las personas que tienen 70 u 80 años o ya no están y eran amenazados de muerte por escribir una canción: los exiliados, los obligados a la censura, a la autocensura a veces, en Argentina o México, se han visto esas cuestiones, un Víctor Jara en Chile asesinado…

“Entonces yo creo que mi generación disfruto de las mieles de cantar sobre lo que se nos cante y nos fuimos dando cuenta de nuestro propio compromiso. Respecto a la canción, el hecho artístico ya de por sí es revolucionario, ser libre o intentar serlo artísticamente sin que te importe una crítica, o el que dirán, es ya un aspecto de valentía, y de intentar decir lo que uno quiere intentar.

“Hace unos años, como decimos acá en el tango, ‘se me cayó la ficha, me cayó la moneda por la ranura’ y frente al Congreso tuve el honor de cantar cuando se votaba la ley de matrimonio igualitario, aquí en la Argentina, y cerramos nosotros con el amigo Liniers, el dibujante, mi banda The Nada y fue hermoso, estaba lleno de gente de todo tipo. Yo creo en el amor más allá del género, creo que la gente que se ama tiene el derecho a casarse, no importa quién es, y a ser legalmente aceptado en el sistema, así que ahí me di cuenta, soy de la generación que canta de las nuevas libertades, yo no puedo cantar sobre la libertad como hace cuarenta años como un Víctor Heredia, un Charlie García, un Víctor Jara, un Silvio Rodríguez o un Serrat. Yo canto sobre nuevas cosas, porque gracias a esa generación me dieron la libertad a mí de cantar sobre cosas a conseguir, así que, bueno, eso me pareció muy importante para mí, generacionalmente hablando.”

--¿Por qué el hacer en su show refritos (covers)?

--Siempre por disfrutar el vicio, siempre he disfrutado cantar las canciones de otros, una versión de “Modern Love” de David Bowie, temas de Violeta Parra, Lou Reed, fui juntando canciones con los amigos cantautores en México, España, Chile o Uruguay, cantamos autores que nos gustan, uno aprende cantando canciones de otros, ver cómo estructuran la canción, nuestro disco que está por salir, en mi “Soy canción” vienen “covers”, esperemos de la luz en los próximos meses. (https://youtu.be/yqFjiLgSmQk)

--¿Qué saludos manda a sus seguidores de México?

--Bueno, llegar a México para mi es un milagro, sentir que tengo un público desde hace tiempo, es hermoso y compartiremos de las canciones que quieran, sin caer en la demagogia, les daré el gusto. ¡No siempre se llega a Querétaro o Guadalajara a cantar las canciones de uno!, estarán canciones como “Desde que te perdí”, “Cumbiera intelectual”, “Fin de fiesta”, “Guacamole”…

“Porque yo creo que todo mundo es músico pero no todo el mundo lo sabe. Yo soy uno de esos, no sé si soy musico. Intentaré recordar “El corrido de la falta administrativa”, “Cuentas claras”, que está en el último disco “Algoritmos”, una suerte de valsecito mexicano, de corrido mexicano, siempre presente.”