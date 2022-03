"La Peor Persona del Mundo": infidelidad, para buscar el amor verdadero

MONTERREY, N. L. (apro).- La Peor Persona del Mundo (The Worst Person in the World, 2021) plantea algunos cuestionamientos inquietantes sobre las relaciones de pareja. Principalmente, pregunta si es válido recurrir a la infidelidad para encontrar el amor verdadero.

En esta parte final de la trilogía de Oslo, Joachim Trier presenta el retrato de una generación entera que entra a la etapa adulta con una noción muy escasa de lo que son las complejas interacciones en el plano emocional. Con un formato episódico, la comedia romántica salpicada con drama, avanza por cuatro años en la vida de la atractiva Julie (Renate Reinsve) una chica entusiasta que está en la búsqueda del destino, para ajustar su vida a los requerimientos que profesionalmente le serán exigidos. El problema, sintomático de su vida, es que no sabe qué quiere ser y hacer. Y en medio de las divagaciones sobre la carrera que seguirá, va dando tumbos en sus relaciones de pareja.

Hasta que parece encontrar al hombre ideal. Aksel (Anders Danielsen Lie) es un artista mayor que ella, con una vida equilibrada que, sin embargo, le presenta numerosos retos sobre las expectativas compartidas. Es entonces que ella comienza a cuestionarse qué es lo que quiere y si pretende avanzar hacia el futuro acompañada de un hombre que, pese a todo, puede no ser el adecuado.

Escenificada en Noruega, el enfoque es de la actualidad, con una amplia gama de posibilidades de personas solteras que pueden disfrutar de su juventud, sin atarse necesariamente a alguien, en una convivencia cotidiana. Julie encuentra, casualmente, a otro joven que llena sus expectativas y se da la oportunidad de tener una escapada onírica para experimentar su compañía. En la mejor escena de la cinta, el tiempo de congela y solo ellos dos ocupan el espacio vivo del mundo, para conocerse y suponer que están destinados a hallarse.

El choque, con la verdad, sin embargo, es amargo, pues la mujer repite patrones de hastío que pueden llevarla a concluir que el problema está en ella y no en los hombres que la enamoran y con los que se permite compartir lecho. Sin embargo, se da licencia ser desleal, experimentar con alguien más, y saber si ha encontrado las respuestas elusivas, sabedora que el daño que puede provocar con los giros de su veleidoso corazón.

Afortunadamente, el escritor Trier elude las convenciones del género y opta por una historia existencial, con marcados contrastes de ritmo, al poner pasajes largos y densos junto con otros que son luminosos y ligeros. Lo que muestra es la serie de altibajos por los que tiene que cruzar buscando una estabilidad que parece que no llega.

De cualquier manera, en una actualidad de empoderamiento femenino, ella es dueña de su sexualidad y de sus opciones. Toma riesgos, aunque sospecha que no tendrá la satisfacción que persigue. Al final, como se demuestra el destino es quien se ocupa de tomar por ella las decisiones, que debe aceptar porque se da cuenta de que la vida es exactamente eso que le ocurre, una serie de acontecimientos totalmente inesperados, pero tremendamente emocionantes, aunque el saldo sea, al final, desfavorable.

La Peor Persona del Mundo es una gran historia de vida con temática adulta que pone sobre la mesa temas que se eluden, frecuentemente, en conversaciones normales.