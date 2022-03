Chris Rock rompe el silencio tras la bofetada de Will Smith: "Todavía estoy procesando lo que pasó"

MADRID, (CulturaOcio).- Chris Rock ha roto su silencio tras la bofetada que le propinó Will Smith en la entrega de los Oscar 2022. El cómico se pronunció al respecto el miércoles 30 de marzo durante una actuación que ofreció en Boston.

Rock recibió una calurosa bienvenida por parte de la audiencia, que aplaudió al humorista durante casi dos minutos. "¡Dejadme hacer el show!", bromeó.

"¿Cómo fue vuestro fin de semana?. No tengo un montón de mierda que decir sobre lo que pasó, así que si habéis venido a escuchar eso, tengo un monólogo completo que escribí antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó. En algún momento hablaré de esa mierda. Y será serio y divertido", dijo.

Chris Rock breaks his silence in the most Chris Rock way pic.twitter.com/cQaYXtKjfx — Piñata Farms uD83EuDE85 (@pinatafarms) March 31, 2022

Un espectador gritó "¡a la mierda Will Smith!", pero Rock ignoró el comentario y comenzó su espectáculo. "Voy a contar algunos chistes. Es agradable estar aquí", afirmó. Según Variety, a las puertas del Wilbur Theatre de Boston se reunieron numerosos periodistas, así como varios líderes religiosos de la zona que aprovecharon para mandar un mensaje contra la violencia.

Variety también revela que, a raíz del incidente en los Oscar, el precio de las entradas para la gira cómica de Rock se ha disparado. "Los tickets se agotaron rápidamente en Ticketmaster y se revendieron en StubHub y otros sitios web de reventa por cantidades astronómicamente altas. Los precios originales comenzaron en 49,50 dólares, pero tras el altercado las entradas marcaban precios de entre 800 y 8 mil dólares", señala la publicación.

Rock no se había pronunciado hasta el momento, algo que sí hizo Will Smith. El artista pidió perdón públicamente a su compañero a través de Instagram. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También quiero pedir perdón a la Academia, los productores de la gala, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo", apuntó.

Por su parte, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado una investigación oficial en torno al suceso y ha prometido que tomará "medidas disciplinarias" en el plazo de 15 días y que pondrían implicar "suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos".