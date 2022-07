María José Romero habla sobre su premio en el DNA Paris Design Awards por su obra “Flow”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras obtener dos premios en el DNA Paris Design Awards por una intervención artística en un parque de patinetas en Acapulco, Guerrero, a la artista María José Romero aún le aguardan sendos proyectos en este segundo semestre del año: una exposición retrospectiva en agosto y el estreno de un documental.

“Sin duda se trata de una buena segunda parte del 2022, y me siento muy feliz por empezar a obtener las cosechas de todo lo sembrado con esfuerzo”, refirió la artista y autora de las series ‘Germinal’, ‘Teorías Complejas’ y la instalación ‘El nido en mi’, vía telefónica con Proceso.

Y es que Romero (Ciudad de México, 1970) fue nombrada ganadora del DNA Paris Design Awards 2022 en las categorías de ‘Diseño de Paisaje, Comunidad y Recreación’, y ‘Arquitectura y Arquitectura Pública,’ con la obra “Flow”, intervención artística de carácter monumental hecha para el skatepark (parque de patinetas) de los jardines del Parque Papagayo en Acapulco.

La pista de skateboard fue diseñada por la firma Tecnósfera del arquitecto Bruno Jarhani, en colaboración con Eder Martínez, patinador de Distreeto skateboards y Sick Footwear y creador de contenido en Perraco Sk8, y forma parte del trabajo impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano bajo la dirección del Arquitecto Felipe Leal, autor del Plan Maestro de remodelación del parque que abrió sus puertas en febrero de este año.

Sobre "Flow", cuyo premio Romero lo recogerá en septiembre próximo en una ceremonia con alfombra roja en la llamada 'Ciudad Luz', la artista comentó:

Acorde a Romero, “Flow” sostiene una intensión catártica en donde la línea representa lo abstracto y las fuerzas del cuerpo e inconsciente, “en ‘Flow la pintura se salió del bastidor y los espacios acostumbrados para entrar en un espacio arquitectónico dedicado al deporte”, y resumió lo que a su juicio significa esa línea que recorre el parque de patinetas:

“La línea es una fuerza expresiva, un elemento de la composición que no solo va en función de la narrativa, sino que tiene vida propia, improvisa, crea espacios y nuevas dimensiones, cuando me expreso a través de la línea más libre me siento”.