Fallece la actriz Olivia Newton-John a los 73 años, protagonista de Vaselina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John falleció a los 73 años. Ícono pop de los años 80 a partir de su legendario papel en la película "Grease" (Vaselina) junto a John Travolta,

En 1992, Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama a los 44 años de edad. Desde entonces atravesó distintas terapias para combatir la enfermedad.

Comenzó como cantante y su primer disco fue ‘If Not For You’ en 1971- Lanzó tres sencillos después y le siguió su segundo álbum con "Let Me Be There", donde destacó la balada country "Take Me Home Country Roads".

A lo largo de su carrera sus canciones alcanzaron en cinco ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Una de ellas fue "Physical", que permaneció durante diez semanas en ese puesto.