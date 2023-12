Libros: Vargas Llosa: Música y baile como propuestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú.1936) es uno de los autores más importantes en lengua castellana y ha escrito novelas fundamentales cómo “La ciudad y los perros” (1963), “Conversaciones en La Catedral” (1969), “Pantaleón y las visitadoras” (1973), “La tía Julia y el escribidor” (1977) “La fiesta del Chivo” (2000), “El sueño del celta” (2010) y “Tiempos recios” (2019), entre otras.

También ha creado cuentos, ensayos, dramas y artículos periodísticos. Se le han concedido varias distinciones como el Premio Rómulo Gallegos 1967, el Príncipe de Asturias de las Letras 1986, el Miguel de Cervantes 1994 y el Nobel de Literatura 2010.

A finales de 2023 da a conocer la novela “Le dedico mi silencio” (Ed. Alfaguara. Col. Literatura Hispánica; México, 304 pp.). En la presentación a los medios de comunicación Vargas Llosa indicó que esta será la última ficción que escriba y afirmo en una entrevista: “Ahora, me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré”.

“Le dedico mi silencio” inicia cuando un historiador invita a Toño Azpilcueta, un estudioso de la cultura popular, a escuchar a un guitarrista fuera de serie llamado Lalo Molfino, interprete de valses peruanos. Asiste al concierto y junto con el público queda impresionado. Ante el impacto, Toño Azpilcueta redacta un artículo y después decide contactar al virtuoso, pero se entera de que ha muerto. La tragedia lo lleva a realizar una pesquisa sobre su vida con la que empieza a escribir una biografía. Así se entera de su terrible nacimiento y luego a través de varias entrevistas conoce su desarrollo hasta llegar a ser un guitarrista temperamental.

Paralelamente, para situar la vida del músico, Toño Azpilcueta realiza un trabajo de recuperación histórica que explica el surgimiento e influencias del vals peruano, así como presenta a los principales compositores, artistas y grupos de este género. De tal manera que la relación que hace para entender a Lalo Molfino rebasa a la biografía, para ser un análisis histórico de un momento específico en la historia del Perú.

En “Le dedico mi silencio” Vargas Llosa apunta la importancia que tuvo el vals peruano para la unión del país. En tiempos recientes la violencia, la presencia del grupo guerrillero Sendero Luminoso, las luchas entre diferentes facciones políticas, la fractura entre la costa y la sierra, la pobreza, el desempleo… tenían al Perú sumido en el miedo, la tristeza y la confrontación. Una manera de atenuar esa situación fue asistir a bailes y ahí “…fue surgiendo misteriosamente un baile mágico, el vals peruano, que nadie inventó, que fue emanando poco a poco, como un lazo de unión entre todas esas gentes tan divididas y separadas por múltiples prejuicios que (…) olvidaban sus prevenciones sociales y se disponían a querer al congénere humano, a solazarse a su lado y gozar.”

El vals tiene este impacto porque surgió en las calles, en los callejones, en los barrios y canta lo que duele y se quiere. Escribe Vargas Llosa: “La temática de sus composiciones volvía siempre al amor, pero no rehuía los muladares de la sociedad, describiendo a veces la miseria y la estrechez de la vida de los pobres y los atropellos de los que eran objeto, la injusticia que de ello deriva para los humildes, y, a veces, las ilusiones de las muchachas y los jóvenes… que aspiraban a conquistar el mundo y alcanzar la felicidad.” Así se creó una propuesta emocional para construir un tipo de vida amable y no violenta, resultado no de imposiciones sino de acuerdos.

La perspectiva no sólo impactó a la sociedad, sino también a los individuos que han colocado en el cetro de sus vivencias el gusto, la alegría y el goce. Las consecuencias han sido un crecimiento del amor, de la amistad y de la solidaridad.

“Le dedico mi silencio” es una novela que atrapa desde las primeras líneas, por la maestría narrativa de Vargas Llosa y la brillante trama que construye. Sin duda, es un magnífico cierre a su carrera como escritor.