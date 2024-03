Daniel Centeno y los cuentos sobre los muertos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Influenciado por la obra de Inés Arredondo en La señal, el escritor Daniel Centeno se cuestionó sobre la transción de la vida y la muerte en la literatura y bajo esas sombras ahora publica Rara vez elegimos morir, un libro de cuentos que giran entorno al deceso y publicado por la editorial chilena Trazos de Ave.

"Mi primer recuerdo es ver el mar, la obscuridad y un lapsus. Me están sacando el agua de los pulmones", admite el autor. Sus textos han aparecido en las revistas La Cigarra, Rojo Siena, Subtrama y Contrasentido, así como en una antología colectiva.

La muerte ha sido un tema recurrente en la literatura desde el inicio de los tiempos y en la literatura mexicana, el más claro ejemplo aparece en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pero apelando más allá de la tradición funesta, Centeno apuesta por otros dos temas: la amistad y. la comunicación.

"A mí no me obsesiona la muerte, me obsesiona la vida. Soy de la idea de que si la muerte es un terreno definitivo, la ficción permite darle la vuelta. Proponer imaginarios posibles: la imaginación puede incluso invadir la muerte. Sólo hace falta mirar de forma diferente", admite el autor.

Como la ilustración de la portada realizada por María Belén Panizo, las letras de Centeno están en las sombras que se pierden en los ramas de la vida. Ahí donde habitan los sonidos de los pájaros que le dan sentido a la existencia.

Al final, admite Centeno que en sus textos habita algo más, un sentido contrario a la primera impresión que podría generarse sobre la muerte: "nos merecemos algo mejor, esperanzas".

"En estos siete relatos, descubrimos: el destino representado como una melodía cargada por nuestros propios fantasmas; jóvenes telépatas que proyectan sus cuerpos y leen la mentes, mientras construyen laberintos de recuerdos para protegerse de intrusiones; el tránsito a la pubertad marcado por un pacto con La Muerte; la amistad como una obra de teatro tragicómica sobre carencias; un hombre de semblante insípido que, al ser confundido por otros, aprovecha para vivir distintas vidas; una funcionaria del Registro Civil que descubre las consecuencias de alterar actas de nacimiento y defunción; y una sociedad donde los secretos se expresan públicamente a través de tweets".

Proceso reproduce para sus lectores, un fragmento del libro, específicamente el cuento titulado Melodías de difuntos

—No me interesa ver a mi fantasma —le corté—, pero puedo dibujar el tuyo, si quieres.

Bety cerró los ojos, como si temiera que al mirar los míos pudiera ver un reflejo de su fantasma. Luego suspiró con la misma calma que tenía su música, y asintió sin abrir sus ojos.

—Te dibujaré si tú me haces el favor que quiero pedirte.

Entonces volvió a mirarme. Ella debía de saber que un día iba a pedírselo.

—Tu melodía.

—Mi melodía —asentí—. Yo te mostraré lo que tú no ves, si tú me muestras lo que yo no escucho.

—¿No tienes curiosidad de cómo es? —me preguntó.

Me puse de pie y fui hasta un librero a unos pasos. Ahí estaba uno de mis álbumes de dibujos. Fue algo que hice mientras cuidaba a mis padres en sus últimos días. Imaginar cómo sería yo en los míos.

Había puesto una flor morada, ya entonces seca, en la portada, algo que me recordara por qué lo hacía. Era especialmente conocido por usar el morado en casi todo mi trabajo: mis fantasmas púrpura. Bety debía de saber por qué.

—Claro que tengo curiosidad, pero nadie puede darme eso. Pero tú sí puedes darme la música. Quiero escucharla.

Bety se lamentó muchas veces durante el rato que siguió, diciendo que era una melodía que me haría muy mal, especialmente en un momento como ese.

—Acabamos de estar en el funeral de tu madre —insistiría hasta aburrirnos, hasta quedarse callada.

—Precisamente por eso quiero oírla —le dije.