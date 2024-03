“Quiet on set”: lo que se sabe de la agresión sexual a Drake Bell y el escándalo sobre Nickelodeon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el estreno de un documental donde el actor Drake Bell reveló agresiones sexuales cuando era adolescente por parte de un miembro técnico de la serie Drake & Josh, su entonces compañero de reparto, Josh Peck, se solidarizó con el también cantante.

La serie volvió a abrir el debate por las agresiones y abusos sexuales a menores en sets de Nickelodeon.

El mensaje que se asumió como una presión por parte de fanáticos en X (antes Twitter) y TikTok para que Peck respondiera algo, finalmente se dio en la cuenta Instagram del actor que protagonizó a “Josh” en esa serie, en donde se lee:

“Terminé el documental ‘Quiet On Set’ y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado, pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon”.

Tras lo anterior Drake Bell emitió un mensaje pidiendo a los fans que “se lo tomaran con calma respecto a la presión o comentarios despectivos respecto a Peck”:

“Amigos, sólo quiero que sepan que (Josh) se acercó a mí y que todo ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente grandioso. Sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomen con calma, sobre todo con él”.

Sobre las declaraciones de Bell, la actriz Nancy Sullivan, quien interpretó a su madre en esa serie, también se solidarizó con el actor:

“No eran mis verdaderos hijos, pero siempre los amaré. Me rompió el corazón en un millón de pedazos escuchar cuánto guardaba Drake en su interior mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y orgullosa al ver al hombre en el que se ha convertido sentarse frente a la cámara y contar valientemente su verdad”.

Drake (Bell) y Josh (Peck) fueron compañeros de reparto en la serie homónima que llevó sus nombres en Nickelodeon y que duró de 2004 a 2007. Ahora, en el documental “Quiet on set: The dark side of kids TV”, Bell alegó que fue agredido sexualmente por el que fuera su entrenador de diálogos, Brian Peck (sin relación filial con Josh Peck).

Cabe mencionar que en 2003, año en el que Brian Peck tenía 43 años, fue arrestado por la policía al encontrarlo culpable de 11 cargos que incluían sodomía y actos lascivos en el abuso a un adolescente de 15 años.

El documental Quiet on Set tiene testimonios de diversos integrantes de series de Nickelodeon y equipo técnico, en donde relatan cómo era trabajar en esos sets, y en algunos casos denunciaron abusos, sexismo, racismo y diversos comportamientos calificados como “inapropiados”, especialmente porque sucedían cerca de niños o adolescentes actores.

El midas de las series infantiles

La serie “Drake y Josh” fue creada por Dan Schneider, quien entre 2000 y 2010 gozó de fama como el “midas de las series infantiles” al producir otros programas como “iCarly”, “Zoey 101” y “Sam y Cat” que gozaron de grandes ratings durante sus años al aire, sin embargo algunos actores infantiles que Schneider lanzó a la fama lo acusaron de tener un comportamiento extraño con ellos y sentirse vulnerables cuando el productor estaba cerca.

El caso más mencionado sobre esto último y que destapó gran parte de lo sucedido vino de la actriz Jennette McCurdy, coprotagonista en “iCarly” y “Sam y Cat”.

De hecho tras el lanzamiento de “Quiet on set”, Schneider ofreció disculpas en su canal de YouTube –sin mencionar nombres-- a todo al que haya puesto en una situación incómoda:

“Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue lo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me avergüenzo de haberlo hecho entonces. Me disculpo con cualquier persona a la que haya puesto en esa situación.

“Además, me disculpo con las personas que estaban caminando alrededor de la carpa de monitores (en el set), o donde sea que hayan ocurrido, porque había muchas personas allí que lo presenciaron y que también podrían haberse sentido incómodas, así que les debo una disculpa también”.