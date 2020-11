Torneos deportivos podrán continuar aun en semáforo rojo por covid-19: Salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de Promoción de la Salud del gobierno federal, Ricardo Cortés, adelantó que no se cancelarán los torneos de futbol y beisbol aunque en el país se llegara a un caso extremo de que la mayoría de los estados volvieran al semáforo rojo.

“Pueden continuar, no hay ningún problema siempre y cuando lleven a cabo las medidas básicas de prevención y que los jugadores se mantengan en sus equipos como familia nuclear bien cuidada; así no tendrán riesgos o los estarán mitigando para no tener que suspender esta actividad profesional. Se puede convivir con la pandemia porque los están cuidando y no corre riesgo de parar esta actividad económica (los deportes)”, dijo en entrevista con Proceso.

El Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX está a una jornada de concluir y arrancar la fase de repechaje y liguilla, a pesar de que en distintos clubes se han registrado jugadores contagiados.

Lo mismo ocurre en el caso de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) que arrancó el 15 de octubre último y que equipos como Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave y recientemente los Sultanes de Monterrey reportaron integrantes del cuerpo técnico y jugadores con pruebas positivas al covid-19.

“La recomendación de la Secretaría de Salud es que de entre los cuatro niveles de riesgo si se está en naranja y rojo se juega a puerta cerrada y si el semáforo es amarillo y verde a puerta abierta”.

Sobre los brotes y contagios que puedan presentarse en los equipos, Cortés Alcalá señaló que si se trata de una persona que ya se contagio en dos ocasiones y le detectas la enfermedad porque tiene síntomas es porque se trata de alguien que no está siguiendo las medidas básicas como lavarse las manos constantemente, usar cubre bocas y mantener la distancia social.

Si en un club hay entre tres y cinco jugadores positivos al covid-19, entonces se trata de un brote y deben permanecer aislados y siguiendo el protocolo de vigilancia.

Ricardo Cortés se refirió en específico al caso del jugador de Cruz Azul, Rafael Baca, quien en junio estuvo enfermo y la semana pasada nuevamente dio positivo. El funcionario explicó que se deben revisar los resultados de su prueba para saber si de verdad está contagiado y qué tan grande es su carga viral.

“Si hay un brote donde actualmente una gran cantidad de jugadores y el cuerpo técnico están contagiados al mismo tiempo hay un brote y decimos que, como puede suceder en cualquier familia, hablando de que los equipos de futbol son comunidades cerradas, si hubiera cuatro o cinco casos en un equipo es un brote; hay que tratarlo como tal, aislar a la gente, estar estudiando al resto de las personas que conviven con ellos y vigilando signos u síntomas”, indicó.

Tal es el caso de los jugadores de los Sultanes de Monterrey de la LMP que cancelaron la serie que iniciarían este martes ante los Naranjeros de Hermosillo porque 21 de sus 30 jugadores dieron positivo al covid-19.

El cuadro regio terminó este domingo de jugar ante los Algodoneros de Guasave donde el manager Óscar Robles y el coach Trinidad Robles han estado separados del equipo porque se contagiaron.

Por ahora, sólo los equipos de la LMP que juegan en Sinaloa -Cañeros de Los Mochis, Guasave, Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán- lo están haciendo a puerta abierta. En las demás sedes no se permite la presencia de público en las gradas.