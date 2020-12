Madruguete en la Federación de Natación; Todorov convoca a elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, convocó a una asamblea extraordinaria para el próximo 25 de febrero en la que el estatuto de dicho organismo será modificado para quitar el candado que impide la participación libre de candidatos interesados en ocupar ese cargo.

Asimismo, Todorov emitió otra convocatoria para que en una asamblea ordinaria se realicen las elecciones donde se renovará al Consejo Directivo de la FMN, entre ellos al propio presidente, se lleve a cabo el 30 de marzo de 2021.

Proceso publicó en septiembre último que sin la autorización de la Federación Internacional de Natación (Fina), en 2014 Todorov modificó el estatuto de la FMN para poner un candado en el artículo 81 de tal suerte que sólo pueden ser elegibles a la presidencia de la FMN aquellos que tengan dos años como integrantes de una asociación o del Consejo Directivo de la FMN.

Por lo anterior, el Comité Olímpico Mexicano (COM) solicitó a la Fina su intervención. El máximo organismo de la natación mundial informó que nunca fue avisado de los cambios al estatuto, por lo que pidió a Kiril Todorov que enviara ese documento traducido al inglés y que se abstuviera de celebrar las elecciones que estaban programadas para el 20 de diciembre.

La Fina advirtió que si no cumplía a la brevedad con las peticiones la FMN sería sancionada.

A pesar de que la Fina aún no ha respondido a Todorov, quien ya envió los documentos solicitados, el federativo decidió adelantarse y publicar las convocatorias citadas.

Con los cambios que, supuestamente, la FMN realizará se abrirán las puertas para que además de Miguel Valtierra, presidente de la asociación de natación del estado de Nuevo León, otros aspirantes como el exclavadista Fernando Platas y el exnadador, Felipe “El Tibio” Muñoz presenten sus planillas.

No obstante, Kiril Todorov, quien aspira a su tercera reelección en el cargo tiene en su poder la facultad de decidir qué presidentes de asociaciones podrán votar y quienes no puesto que no existe ningún órgano que vigile las elecciones.

En el absurdo, Todorov convocó a las asambleas mencionadas en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).