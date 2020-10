Checo Pérez revela que fue contactado por otro equipo de F1

CIUDAD DE MEXICO (apro).- En medio de las versiones que anticipan la llegada del piloto alemán Sebastian Vettel a la escudería Racing Point para ocupar su asiento, el aludido Sergio “Checo” Pérez reveló este jueves que ya fue contactado por otro equipo de la Fórmula 1. “En la Fórmula 1 nunca se sabe hasta que está a punto de comenzar la carrera. No se sabe si se está compitiendo, y así es como son las cosas. Sé que tengo un contrato –que concluye en 2022- y sé que durante la semana salieron los rumores, y en realidad fuimos contactados por un equipo en el paddock, pero no diré nombres”, afirmó Pérez tras salir al paso de las versiones que adelantan su posible salida de Racing Point. De hecho, el piloto mexicano reveló que también se comunicaron con él equipos de otras categorías, “lo cual fue una sorpresa porque tenemos un contrato para los próximos años aquí”, dijo. “Por el momento, sólo hay rumores. Nada más que añadir por mi parte, además de que tenemos un contrato en marcha”, aseguró “Checo” Pérez en vísperas del GP de Hungría, que se corre este fin de semana. Dijo que está en su actual escudería por lo que sabe, “ya que tengo un contrato y considero que las respuestas a estas preguntas sólo llegarán con el tiempo. Veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero desde mi punto de vista tengo un contrato con el equipo y creo plenamente en el futuro de la escudería”.El martes pasado, el periódico alemán Bild y Motorsport.com dieron a conocer que la escudería Racing Point, del magnate Lawrence Sroll, inició conversaciones con Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, luego de haber sido “cortado” por Ferrari para la próxima temporada. De confirmarse la versión, Vettel ocuparía la plaza de Pérez, quien se ha convertido en una de las revelaciones en las primeras dos carreras en la actual temporada -en las que ocupó el séptimo y sexto lugar en el Gran Premio de Austria y Gran Premio de Estiria, en el orden respectivo. El otro piloto de Racing Point, Lance Stroll, es hijo de Lawrence, propietario de la escudería. No obstante, otras publicaciones refieren que la negociación es complicada, toda vez que Pérez tiene contrato vigente. Incluso, el diario Bild precisó que existe una cláusula de salida del piloto mexicano y que de hacerse efectiva el piloto mexicano recibiría una indemnización de siete millones de euros anuales.