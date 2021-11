Amenazan de muerte a esposa e hijos del "Chaka" Rodríguez

MONTERREY, N. L. (apro).- El club de futbol Tigres expresó públicamente su solidaridad al defensa Luis Rodríguez, después de que éste recibiera amenazas de muerte por su desempeño como seleccionado nacional.

En días pasados el zaguero mexicano denunció que su esposa había recibido mensajes de texto amenazadores, en los que mencionaban que lastimarían a su familia.

En su cuenta de Instagram chakardz28, el zaguero del club felino y del Tri mostró capturas de pantalla en las que una persona, a la que identificó como Miguel, anuncia --de manera soez-- que atacará a sus seres queridos, a causa de su rendimiento en el reciente partido en el que México perdió el sábado 13 ante Estados Unidos.

La amenaza

Esta tarde, la directiva del equipo felino manifestó su respaldo al jugador mediante un comunicado que hizo público en sus cuentas oficiales.

“En Club Tigres rechazamos tajantemente cualquier manifestación de odio, violencia o amenazas hacia los jugadores de futbol por el desempeño de su profesión, por lo que manifestamos toda nuestra solidaridad a Luis ‘Chaka’ Rodríguez ante los mensajes que ha recibido en sus redes sociales.

“La violencia no cabe en ningún espacio de nuestra sociedad y mucho menos en una actividad deportiva en la que se representa a la Selección Nacional. Estamos trabajando junto con Meta para compartir las herramientas y mejores prácticas que ayuden a mantener seguros al jugador, a su familia y al resto de nuestros planteles en Facebook e Instagram”, dice el texto dado a conocer por el club.

Desde el hotel en Edmonton, Canadá, donde se aprestaba a jugar este martes por la noche contra la Selección de la hoja de maple, Rodríguez, quien públicamente es un hombre apegado a la religión, respondió en redes sociales al acosador:

“Miguel, soy el esposo de la mujer a la que le escribiste. Entiendo que mi trabajo en selección pueda causar todo eso en ti. No lo justifico, pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Violar y matar son palabras muy crueles Miguel. No nos merecemos esto y mucho menos incluir a la familia. Espero de verdad que esto quede aquí. Dios te bendiga”, escribió.