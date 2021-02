Exnovia de Jerome Boateng aparece muerta; el defensa se perderá la final ante Tigres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jerome Boateng, defensa del Bayern Munich, regresó a Alemania este miércoles por el caso de su ex novia, Kasia Lenhardt, quien fue encontrada sin vida en su departamento en Berlín. En consecuencia, el jugador no disputará la final del Mundial de Clubes el jueves contra Tigres de la U. de Nuevo León.

La muerte de la modelo polaca, de 25 años, se produjo una semana después de que la pareja anunciara su ruptura, luego de que Kasia sufriera un percance automovilístico bajo los efectos del alcohol.

De inmediato, Boateng abandonó la concentración del Bayern Munich para volver a Alemania.

Según reportes de medios alemanes, la relación de Boateng y la modelo no concluyó en los mejores términos. “Tengo que asumir la responsabilidad y actuar cuidando los intereses de mi familia, disculpándome con todos aquellos que he lastimado, especialmente con mi ex novia Rebecca y nuestros hijos”, publicó en su oportunidad del defensor del Bayern Munich.

“Kasia me amenazaba con destruir mi carrera y perder a mis hijos. Dijo que me acusaría de golpearla”, advirtió el futbolista.

En tanto, la modelo optó por la prudencia: “hablaré, tengo que serenarme primero. Por favor, denme tiempo”.

Este miércoles, el entrenador del Bayern Munich, Hansi Flick, confirmó el viaje del jugador por los motivos expuestos.

Mañana, Tigres de la U. de Nuevo León enfrentará el partido más importante de su historia: la final por el título del Mundial de Clubes.