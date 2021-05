Así vivió la afición del Cruz Azul el triunfo de su equipo (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los aficionados al Cruz Azul se volcaron en los alrededores del Ángel de la Independencia para festejar el primer título de la Máquina Celestre en 23 años, luego de que la noche de este domingo se coronaron ante el Santos Laguna.

Casi de inmediato después de que en la cancha del estadio Azteca sonó el silbatazo final y los celestes celebraban su noveno campeonato, de todas partes de la Ciudad de México los miles de fanáticos se acercaban a las inmediaciones de Paseo de la Reforma desde Circuito Interior y la avenida de los Insurgentes.

La afición del @CruzAzul festejando el triunfo, en el Ángel de la Independencia.#CruzAzul Campeón Guardianes 2021.



Transmisión #EnVivo 24/7 desde Paseo de la Reforma. uD83DuDC47uD83CuDFFChttps://t.co/vJV8fu1aQy" pic.twitter.com/Ty3T02WXkm — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 31, 2021

A ellos se sumarían otros tantos que salieron del Azteca rumbo a los festejos, mientras otro grupo de fanáticos se trasladó hacia el hotel Royal Pedregal, al sur de la ciudad, para tratar de encontrarse con los jugadores cruzazulinos que ahí pasaron la noche.

ESTO LO GANAMOS JUNTOS. uD83DuDC99 pic.twitter.com/JrD5N4YIfv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 30, 2021

Los policías capitalinos cerraron los accesos hacia el Ángel ante los ríos de vehículos que se acercaban. El corte en la circulación ocasionó que decenas de automóviles se estacionaran sobre la avenida Melchor Ocampo y desde ahí caminaran ataviados en sus playeras celestes, con banderas del Cruz Azul, cornetas y tambores para el festejo.

Estamos en el momento y lugar apropiado: Reynoso

Tras haber recibido la copa que corona un torneo casi perfecto en el que los azules marcharon en la punta de la tabla, el entrenador peruano Juan Reynoso ofreció conferencia de prensa en la que dijo que desea “armar un equipo de época” que acumule muchos campeonatos.

“Me veo en el corto plazo colaborando para hacer un equipo de época, de tener más campeonatos, tratar de fortalecer; me dio mucho gusto, veía a los recoge balones que son de nuestras (fuerzas) básicas y les decía: ‘ustedes me van a sacar campeón en unos años’”, explicó Reynoso muy emocionado por haber roto la maldición de 23 años sin que Cruz Azul obtuviera un título de liga.

“Estamos en el momento y en el lugar apropiado, lo de hoy no es por casualidad. Lo digo por Chuy (Corona), el ‘Cata’ (Domínguez), Adrián (Aldrete); los he visto llorar de dolor, y hoy los vi llorar de felicidad. Me rompen el alma porque gente que ha estado muchos años esta institución y gente que seguro tiene su futuro asegurado le quitaba el sueño este campeonato. (Estoy) agradecido por entrar a la historia de este club, tengo un título como jugador y ahora como técnico, que no es poca cosa”, añadió.