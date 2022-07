Dani Alves denuncia “pecados” del Barcelona y lanza un guiño sobre su próximo equipo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La estrella brasileña de futbol Dani Alves denunció que “al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club”.

Tras haber permanecido por seis meses en una segunda etapa con el equipo blaugrana, Alves volvió a decir adiós al conjunto culé, aunque éste parece ser la despedida definitiva entre el brasileño y la entidad catalana.

Este 11 de julio, el diario británico The Guardian entrevistó al futbolista brasileño sobre su salida del Barca. Al respecto, el jugador mencionó: “No me fui triste, me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con ganas de vivir este segundo capítulo. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi salida”.

Alves mencionó que, cuando regresó dejó claro que ya no era una persona de 20 años y que cualquier situación que se presentara quería que se lo dijeran de frente. “Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé me gustaría que las cosas se hicieran de otra manera”.

Sin embargo, aseguró que está eternamente agradecido con el entrenador Xavi Hernández y con el presidente Joan Laporta por haber permitido su regreso.

¿Viene a México?

Desde que se hizo oficial su salida de la entidad blaugrana, al brasileño se le ha relacionado con diversos equipos: Real Valladolid, Atlético Paranaense y Pumas.

En la entrevista con el diario británico el lateral derecho declaró: “Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy analizando los lugares para elegir el que tenga el mejor nivel de competitividad”. Esto, con la intención de poder colocar su nombre en la convocatoria final de Brasil que asista a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Alves, de 39 años, regresó a Barcelona como agente libre para jugar una segunda etapa con el cuadro que actualmente dirige Hernández. El 12 de noviembre de 2021 fue anunciado su fichaje. Incluso, mediante su cuenta de Instagram, el lateral derecho compartió una publicación sobre el cómo se sentía por volver a defender los colores blaugranas.

Sin embargo, más allá de la publicidad que implicó su regreso, el tema sobre la cancha no le dejó los números que él deseaba. Según la página Transfermarkt, durante la campaña 2021/22 con el Barcelona jugó tan solo 15 partidos y anotó un gol.

Dani Alves es el futbolista que más títulos oficiales ha conquistado en la historia; contando campeonatos a nivel de clubes y selección hasta el momento ostenta 45. Sólo con el Barcelona levantó 25 trofeos: 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de España, 6 Ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.