Selección Femenil de Americano derrota 28-0 a Alemania y es quinto lugar del Mundial de Finlandia

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano consiguió el quinto lugar en el Mundial de la categoría ante Alemania, a quien venció por un marcador 28-0.

No llegaron a su primer partido ante Gran Bretaña, debido a que perdieron sus vuelos porque la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) no los pagó a tiempo, se llevaron la derrota por default. Lo que también trajo como consecuencia que no pudieran aspirar a una medalla.

A pesar de las condiciones, las seleccionadas buscaron competir en el Mundial de Finlandia; en dicho certamen se impusieron 34-6 ante Australia, para después avanzar y medirse a Alemania por el quinto lugar, mismo que consiguió.

En el Mundial de 2017, las seleccionadas mexicanas se colgaron la medalla de bronce al vencer 19-8 a Gran Bretaña.