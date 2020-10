Quiero manifestar mi indignación por el texto " Gobierno de Guerrero subsidia fiestas privadas de extranjeros en Acapulco ", escrito por el corresponsal de Proceso en el Estado de Guerrero, Ezequiel Flores Contreras sobre el Festival Francés de Acapulco. Este texto, publicado el 14 de marzo en www.proceso.com.mx, en su página de Facebook y enlazado con su cuenta de Twitter, constituye una serie de declaraciones difamatorias y francamente malintencionadas en contra del Director del Festival Francés de Acapulco y en contra de mi persona, como Director de la Alianza Francesa de Acapulco. La nota -cargada de odio- del periodista Ezequiel Flores, quien además de no haber estado presente durante los eventos del Festival, desata una serie de confusiones entre lugares, días y objetivos de los eventos, ha provocado múltiples amenazas de muerte y olas de mensajes agresivos, causado por el engaño y la pluma pervertida. Por citar algunos ejemplos de las falsedades mencionadas se encuentra el monto fantasioso del presupuesto otorgado por el H. Ayuntamiento de Acapulco y las incansables y dudosas alusiones a la "pareja francesa" organizando fiestas privadas y elitistas. Sin duda alguna, esto constituye un ataque a nuestro equipo de trabajo, a nuestros socios, quienes se ven igualmente afectados por las mentiras publicadas y a los principios y deontología por la cual se rige la revista Proceso. De igual forma quisiera adjuntarle, considerando su posición como director de la Revista Proceso, un extracto del reporte oficial de actividades 2014, de los ejes en cuestiones socioculturales bajo los cuales estamos trabajando; en este caso es un balance de actividad 2014 que ha sido entregado y aprobado por mis jefes y que en el documentos integral, vienen todas las acciones:La Alianza Francesa de Acapulco tiene como principal objetivo el difundir la cultura francesa, así como el crear lazos con la cultura mexicana y específicamente de Guerrero. Debido a la conjetura local, se determinó que en el 2014, la política cultural se basaría en tres ejes: ? Democratizar el acceso a la cultura, específicamente con los jóvenes: exposiciones gratuitasde jóvenes artistas locales, a través del arte urbano y una apertura a nuevos públicos, ? Dar a conocer la cultura local y favorecer operaciones de intercambio cultural con Francia a través de residencias ( artes plásticas, gastronomía, danza y música) ? Favorecer la convivencia: En una sociedad donde la cohesión social se ha visto perturbada, el centro de Acapulco ha creado espacios de encuentro socioculturales y lúdicos con un motivo francés (integrando a los alumnos, profesores y en particular abriendo estos acontecimientos a la sociedad civil de Acapulco." Quisiera extenderle una invitación a la exposición gratuita de 1900. Rodin, Impreisonismo y Vanguardias. La Colección de Museo Soumaya.Fundación Carlos Slim, que permanecerá disponible en el Museo Histórico de Acapulco. Fuerte de San Diego hasta 14 de junio. De acuerdo con estimaciones del Fuerte de San Diego (INAH-CONACULTA) se espera una asistencia de 50 mil visitas, quienes también podrán disfrutar de talleres y actividades paralelas. Finalmente, reitero mi total incomprensión en referencia a este artículo lleno de calumnias y dolo, el cual tiene como único objetivo la destrucción de vidas y dañar instituciones como la Alianza Francesa, presente desde hace 130 años en México y el Festival Francés de Acapulco con 12 años de existencia. En virtud de lo anterior, me gustaría beneficiar de una cita con usted y le solicito de la manera más atenta que se pueda revertir este daño y se restablezca la justicia porque yo también me uno a la causa para poner un alto a la impunidad. Jean-Christophe Napias Director Alianza Francesa Centro Afiliado Acapulco Lengua y CulturaPor medio de la presente, aprovecho para extenderle un cordial saludo y manifestar mi incomprensión, tristeza y profundo descontento por el artículo: Gobierno de Guerrero subsidia fiestas privadas de extranjeros publicado por proceso.com.mx el sábado 14 de marzo del año en curso. El Festival Francés de Acapulco -el cual dirijo- es una iniciativa que busca fomentar el turismo, fortaleciendo la cultura (a través de programas de cohesión social) y fomentar el intercambio cultural con Francia. De ninguna manera pongo en duda el derecho a la libre expresión de cualquier periodista de cualquier medio de comunicación. Es en este mismo espíritu y como lector asiduo de PROCESO que busco contribuir a este medio de comunicación el cual no merece publicar un artículo falso y el cual daña la reputación profesional y personal no sólo mía, sino también de todo un equipo de trabajo. El reportero y corresponsal de PROCESO, Ezequiel Flores, ha utilizado la frase "la pareja francesa" para comenzar y finalizar el artículo. Francamente, no entiendo el término. ¿Hay algún motivo periodístico o elemento de valor para esta frase? A continuación, denomina todo el Festival como una fiesta privada, obviando que se ha realizado una exposición en colaboración con el INAH-Conaculta, y el Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim, la cual será gratuita durante 3 meses, con talleres y visitas mediadas para todo tipo de público. Se esperan alrededor de 50 mil visitantes durante este periodo. Efectivamente, hubo un coctel posterior a la inauguración de la muestra artística como lo hace cualquier galería, museo o espacio de arte en el mundo. Se nos acusa de elitismo, sin embargo, por seguridad y sobrecupo, se generó una lista a la entrada de un par de eventos, cuyas sedes, todas localizadas en el Acapulco tradicional con el objetivo de revitalizar la zona, son bastante pequeñas. Toda persona que se dirigió a nosotros a través de nuestra página de internet y redes sociales, fue puesta en dicha lista. El programa está publicado abiertamente en nuestro sitio con códigos de vestimenta que buscan simbolizar unión y festividad, sólo eso. El objetivo de la Secretaría de Fomento Turístico de cualquier estado o país es justamente atraer turistas y esta es nuestra misión, sin embargo, me parece tarea fundamental generar comunidad y al mismo tiempo llevar a cabo evento de gran contenido cultural. Es por ello que también nuestras proyecciones de cine, realizas en alianza con Eurochannel y FICUNAM fueron gratuitas. Asimismo, se afirma que se ha destinado un presupuesto de tres millones de pesos considerando una aportación de un millón de pesos del municipio de Acapulco, lo cual es completamente falso. Me sorprende enormemente que pueda tener informes oficiales ya que a la fecha, sólo se tiene un contrato con el estado de Guerrero. Honestamente, me parece un artículo malintencionado con datos falsos e insuficiencia de información. El reportero no asistió al Festival Francés, lo cual explica los datos erróneos en cuanto a las sedes, cronología y objetivos de los eventos ¿Cómo es posible que se pueda publicar entonces un reportaje de esta índole? Le pido, de la manera más amable y atenta, una cita para aclarar este asunto, así como retirar este artículo -basado en ficciones- y se ofrezca una disculpa ya que ha generado comentarios sumamente negativos y deseos de muerte, publicados por su mismo reportero en su cuenta de Twitter. Le comento que ya he sido víctima de la violencia en Guerrero y así como no deseo a alguien esta experiencia, tampoco deseo que se repita. Reitero mi confianza en la calidad de su publicación, así como en la libre expresión. Karim Gilles Djellit Director General del Festival Francés de AcapulcoSeñor Director: Rechazo los señalamientos y acusaciones en mi contra de parte de la dupla conformada por los ciudadanos de origen francés y radicados en el puerto de Acapulco Karim Gilles Djellit y Jean-Christophe Napias, promotores y organizadores del evento subsidiado con recursos públicos denominado Festival Francés. Primero, en la nota informativa publicada el sábado 14 de marzo en el portal de Proceso, se indica que el secretario de Fomento Turístico (Sefotur), Sergio Salmerón Manzanares admitió que la administración del gobernador interino, Rogelio Ortega destinó poco más de tres millones de pesos para el festejo. El funcionario estatal justificó la inversión pública argumentando que el festival promueve la “cultura, arte y música”. No obstante, las actividades públicas del festival que duró tres días, están basadas en convenios de colaboración como la exposición en el museo histórico de Acapulco “1900 Rodin, Impreisonismo y Vanguardias”, colección del Museo Soumaya de la Fundación Carlos Slim, así como proyecciones de cine en el anfiteatro de Sinfonía del mar, serie de cortometrajes de Eurochannel y una selección fílmica del Festival Internacional de Cine UNAM Mientras que el programa oficial del festival destaca tres fiestas privadas realizadas en el exclusivo Club de Yates y los hoteles boutique Boca Chica y Los Flamingos donde el acceso fue selectivo, restringido al público y se impuso “dress code” (código de vestimenta). Por ello, el enfoque de la nota periodística es en cuestionar el uso de recursos públicos para subsidiar fiestas privadas de los organizadores del Festival Frances, que –reitero- contrasta con la realidad que se vive en la entidad, sumida en una crisis político-social tras la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa que no solo exhibió nexos de autoridades con el narco sino también actos de corrupción de la clase política. Si el director del festival admite que existe un contrato con el gobierno estatal y el secretario de Sefotur reconoce que destinaron al festejo, al menos tres millones de pesos, lo prudente sería explicar en qué gastaron los recursos de los contribuyentes como cualquier sujeto obligado por la norma. Incluso, debería hacer pública la lista de invitados a las fiestas restringidas al público como la que se realizó en el Club de Yates. Lamento que el hecho de exhibir públicamente el uso discrecional de recursos públicos, sea calificado por los organizadores del festival como “actos de odio” o “calumnias” de parte de este reportero. La nota difundida hace más de dos semanas, solo plasma información que se puede verificar para que la sociedad genere su propia opinión. También, rechazo la acusación de que a través de mi cuenta personal de Twitter haya emitido expresiones “negativas y deseos de muerte”, cuando solo me enfoqué en cuestionar la justificación de los organizadores del festival y autoridades estatales sobre el uso de recursos públicos para subsidiar fiestas privadas. Los organizadores del festival rechazan que autoridades municipales hayan destinado un millón de pesos como lo informaron fuentes oficiales y por ello asumo el compromiso de preguntar directamente a funcionarios del Ayuntamiento porteño el monto de recursos aportados para esta y las ediciones pasadas del festejo que lleva 12 años bajo el mismo esquema de opacidad y exhibición de lujos y dispendio de un reducido grupo de empresarios y políticos a costa del erario. Ezequiel Flores Contreras reportero