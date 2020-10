Rechazan disculpas de la PGJDF en caso Marichal

Señor director: En relación con la nota aparecida en el portal de Proceso el día 30 de agosto de 2015, cabeceada “Falla Procuraduría del D.F: Pide disculpas tras no acreditar culpabilidad de detenidos” quiero señalar lo siguiente: Quien suscribe, María Luisa Cancino, madre de Mauricio Marichal, arraigado en diciembre de 2011 por el asesinato de su tía Julia Marichal y liberado 28 días después; no solo por no haberle encontrado pruebas de culpabilidad, sino porque los verdaderos responsables fueron detenidos y confesos con todos los elementos que probaron su crimen, deseo utilizar este espacio para decir al señor procurador en turno y al señor Miguel Ángel Mancera -entonces procurador en funciones- que en lo que a mi familia y a mí respecta NO ACEPTAMOS SUS DISCULPAS; suponiendo que fueran oficiales- ya que no hemos recibido notificación alguna al respecto- y no solo una nota de prensa. Durante 3 años y 8 meses hemos esperado una disculpa oficial que, dicho sea de paso, era objeto junto con la reparación del daño a través de una recomendación que la CDHDF estaba preparando (de acuerdo con su anterior presidente). Lamentablemente, a la llegada de Perla Gómez Gallardo el expediente fue desdeñado y la recomendación cancelada. Finalmente, el daño que se nos hizo en varios sentidos fue y seguirá siendo IRREPARABLE. Cuando la justicia no es expedita no es justicia plena y agravio que no es reparado en tiempo y forma vuelve la disculpa así expresada totalmente INÚTIL. No señor, NO ACEPTAMOS TALES DISCULPAS. Es tan fácil declarar unas palabras, como imposible resarcir todo el daño que nos causaron. Atentamente María Luisa Cancino y Alfredo Mauricio Marichal Cancino