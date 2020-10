The New York Times da a Trump como ganador con una probabilidad de 94%

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A las 22:00 horas, a medida de que avanzaban los conteos preliminares de la elección presidencial en todos los estados del vecino país del norte –a excepción de California, Alaska, Hawai, Oregon y Washington–, el portal de The New York Times dio a Donald Trump ganador de con una probabilidad del 94 por ciento. Según el periódico estadunidense de referencia, el republicano Trump consiguió 168 votos electorales, mientras Hillary Clinton, su rival demócrata, apenas alcanzaba 109; aunque todavía no se daban a conocer los resultados preliminares de California. Todavía a las diez de la noche, el Washington Post reportó que Trump había obtenido 201 votos, contra 190 para Clinton. El rotativo también señaló que el Partido Republicano conservaría su mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. A la misma hora, la agencia Associated Press (AP) anunció que Trump ganaría los 29 votos en el disputado estado de Florida.