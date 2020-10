"Tenemos que aceptar el resultado y mirar hacia adelante": Hillary Clinton (Video)

WASHINGTON (apro).– Hablando de la necesidad de “reconciliar” a la sociedad de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton anunció públicamente su reconocimiento a Donald Trump, como presidente electo, y se ofreció para ayudar al próximo mandatario a sacar adelante al país. “Espero sea un presidente exitoso para todos los estadunidenses”, declaró Clinton en un hotel en la ciudad de Nueva York, acompañada por quien fuera su compañero de fórmula, el senador demócrata por Virginia, Tim Kane, por su esposo, el expresidente Bill Clinton, su hija Chelsea y su yerno. “Sé que tan decepcionados se sienten, porque así estoy yo. Es doloroso y así será por mucho tiempo”, subrayó la exprimera dama y candidata demócrata que perdió las elecciones presidenciales este martes 8 de noviembre ante Trump. Con un rostro totalmente desencajado, exhortó a su vez al presidente electo republicano a ser incluyente en su gobierno, a no solo querer sacar iniciativas de ley en materia económica que beneficien solo al sector más rico de la sociedad estadunidense. “La nación”, matizó la candidata derrotada, “está profundamente dividida… tenemos que aceptar este resultado y mirar hacia adelante”, subrayo Clinton. Respecto a la polarización en la que sumergió a la sociedad estadunidense la larga campaña presidencial que duró año y medio, Clinton destacó la necesidad de que el próximo gobierno abrace a todos los estadunidenses en sus iniciativas de ley, sin importar su religión, color de piel y estatus económico. Clinton indicó que en respeto a las leyes y la Constitución del país, acepta el resultado de los comicios para contribuir a la transferencia pacífica del poder que se consumará el próximo 20 de enero, cuando Tump tome posesión como presidente. “Nuestra democracia constitucional requiere de todos”, concluyó la también exsenadora federal, que con este discurso pone fin a sus aspiraciones políticas y a una carrera gubernamental de más de 3 decadas.En el Capitolio, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y uno de los líderes de los republicanos, también conminó a Trump a reunificar al país, ahora que ya concluyó la larguísima campaña presidencial con las elecciones del martes. “Tenemos que unir al país, a 7 de cada 10 estadunidenses no les gusta la dirección que está tomando la nación. No confían en las instituciones gubernamentales”, puntualizó Ryan. Ryan quien durante la campaña presidencial se distanció de Trump, ahora le reconoció que tiene un mensaje que conecta con la gente, como nadie más. “Tiene que reunificar al partido republicano”, matizó el líder republicano. Agradeció a Trump que gracias a él su partido mantuvo la mayoría representativa en las dos cámaras del Congreso federal, y se mostró listo y dispuesto para trabajar con Trump para mejorar la situación económica y la cerrar la brecha ideológica con la que se polarizó la sociedad como consecuencia de las elecciones. “Es tiempo de la redención, no de la recriminación”, ramató el presidente de la Cámara de Representantes.