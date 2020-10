Proceso electoral se torna violento en Puebla: hieren a delegado del PRI en Tehuacán

PUEBLA, Pue. (apro).- A menos de una semana de que se realicen los comicios para elegir gobernador, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tehuacán, Alejandro Medina Custodio, fue herido por arma de fuego mientras circulaba con su familia por Tecamachalco. El dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, aseguró que el atentado contra Medina no está relacionado con la delincuencia, sino que más bien se trata de un acto intimidatorio relacionado con la jornada electoral, luego de que el gobernador Rafael Moreno Valle buscó anular los comicios por el supuesto riesgo que corre su candidato de perder las votaciones. Informó que el delegado priista fue herido de gravedad y se encuentra en el hospital Los Ángeles, donde fue intervenido quirúrgicamente. La noche de ayer, Medina Custodio, exalcalde de Comalcalco, Tabasco, viajaba sobre la carretera federal, cerca del municipio de Tecamachalco, en compañía de su esposa y su bebé, cuando supuestamente un grupo de sujetos armados le cerró el paso y luego de dispararle se lo llevó con rumbo desconocido. Chidiac dijo que el priista no se trasladaba en un carro lujoso y tampoco es una persona conocida en la región para que algún grupo delictivo quisiera secuestrarlo, por lo que afirmó que se trató de un acto de intimidación política. El también diputado federal destacó que este hecho se suma a otros actos de acoso y agresiones contra militantes y simpatizantes de la candidata priista Blanca Alcalá, registrados durante los 60 días que duraron las campañas. Por la noche, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín en el que informó que abrió la carpeta de investigación 651/2016/Tecamachalco sobre la agresión contra el exalcalde, que calificó como un “presunto asalto”. “Se tiene conocimiento de que la noche del domingo 29 de mayo, al circular sobre la autopista Puebla-Orizaba a bordo de un vehículo Nissan tipo March, el conductor fue interceptado a la altura de la entrada a Tecamachalco por una camioneta Ranger, de la que descendieron sujetos desconocidos para despojarlo de sus pertenencias, provocándole una lesión con arma de fuego en un brazo”, mencionó la Fiscalía. Y precisó que la herida que presenta el delegado priista no pone en riesgo su vida.El PRI, el PRD y la candidata independiente Ana Teresa Aranda firmaron un escrito dirigido al gobernador Moreno Valle para proponerle una mesa de diálogo en la que le pedirán que saque las manos de los comicios y garantice el voto libre de los ciudadanos el próximo 5 de junio. Representantes de las tres candidatas acudieron a las oficinas del gobernador, y también pidieron al Instituto Electoral del Estado que haga un recuento de la propaganda utilizada en las campañas por el candidato Antonio Gali Fayad, de la coalición Sigamos Adelante, a quien acusan de haber rebasado los topes de campaña. En rueda de prensa, Víctor León Rueda, en representación de Aranda; Silvino Espinosa, del PRI, y el senador Luis Sánchez, del PRD, dijeron que esperan una respuesta de Moreno Valle a su solicitud de establecer la mesa de diálogo para garantizar que las votaciones se desarrollen en un clima de libertad y seguridad. Este domingo la candidata priista Blanca Alcalá se declaró en resistencia civil pacífica, luego de que supuestamente el gobierno del estado bloqueó su cierre de campaña en esta capital, al amenazar a transportistas con quitarles las concesiones si participaban en el traslado de simpatizantes al acto. La candidata del PRD, Roxana Luna Porquillo, también denunció que el gobierno estatal operó para tratar de boicotearle sus actos de campaña, incluso al negarle el uso de plazas públicas. Los representantes de las abanderadas a la gubernatura se quejaron de que ningún notario público ha accedido a la petición de que den fe del despliegue de propaganda que tiene Gali Fayad por toda la entidad, para sustentar las denuncias en su contra.La candidata perredista dijo que acudirá al Instituto Nacional Electoral para denunciar formalmente a Gali Fayad por rebasar el tope de campaña. Aseguró que de los 44 millones 814 mil 944 pesos que los candidatos tiene como tope de gastos, el contendiente panista ha erogado 93 millones 87 mil 890 pesos, con lo que podría anularse su candidatura. El senador Luis Sánchez Jiménez explicó que esa cifra se basa en el monitoreo realizado por el INE en el que considera los eventos del candidato, la publicidad difundida por diversos medios de comunicación y la difusión de publicidad en la vía pública. “Nuestro representante ante la junta local del INE, José Iván Herrera Villanueva, va a depositar ante la Junta esta denuncia por rebasar el tope de gastos de campaña; hemos hecho una cuantificación de ellas y el cálculo es muy conservador”, mencionó. Las estimaciones del PRD se basan en 196 eventos masivos realizados en su campaña por el candidato de la coalición “Sigamos Adelante”, 600 mil elementos publicitarios en la vía pública, mil brigadistas y 400 mil perforados pegados en vehículos. Detalló que estiman que 7 millones 500 mil pesos fueron pagados en anuncios publicitarios del candidato de Sigamos Adelante, además del pago por la utilización de parabuses, vallas, puentes, mantas carteleras y pinta de muros, en lo que habrían gastado 2 millones 265 mil pesos. Indicó además que Gali Fayad gastó 13 millones 96 mil 800 pesos en publicidad aparecida en internet, y también han identificado 17 videos que no forman parte de los difundidos en la pauta oficial del INE, mismos que son publicitados a través de sus páginas oficiales y redes sociales, lo que aplicaría otro gasto de un millón 700 mil pesos. Respecto de los 196 eventos públicos realizados por el panista, estiman un costo de 19 millones 497 mil 790 pesos, mientras que en medios de comunicación impresos el candidato habría gastado 4 millones de pesos. En lo que respecta a sus 15 spots en televisión y 17 en radio, el candidato panista habría pagado un total de 6 millones 508 mil 300 pesos. Sánchez consideró que igual tendrán que contabilizarse otros gastos, como el autobús en el que ha viajado por todo el estado; la compra de microperforados, por lo que erogó 24 mil pesos, y el sueldo para los más de mil brigadistas, con un costo total de 4 millones 200 mil pesos. Asimismo, añadió, está la renta de su casa de campaña por un lapso de cuatro meses, que asciende a 800 mil pesos; el pago de Notario Público por un aproximado de 20 mil pesos, y el transporte y viáticos de colaboradores, a un precio total de 5 millones de pesos.