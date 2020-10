José Mujica, expresidente de Uruguay, renuncia al Senado y deja la política

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Empujado por la pandemia de covid-19, el expresidente uruguayo José Mujica decidió poner fin a su carrera política que lo llevó a la presidencia de su país en el periodo 2010-2015. En una carta leída en el Senado, el ahora legislador latinoamericano informó que renunciaba a su escaño y se retiraba de la política. “Me ha echado la pandemia”, dijo. Y, en efecto, la pandemia del coronavirus aceleró la decisión de Mujica a los 85 años de edad.Considerado uno de los presidentes más populares y carismáticos del planeta, Mujica, de 85 años de edad, padece una enfermedad autoinmune, situación que pesó en su ánimo para retirarse de la vida política. “Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía”, puntualizó. "Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?", había confiado la prensa desde el centro de votación el senador del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, el pasado domingo 18.